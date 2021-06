Ngày mai, HOSE trở lại giao dịch bình thường

Trước cảnh báo rủi ro của hệ thống, HOSE đã chủ động tạm ngừng phiên giao dịch chiều 01/6 để đảm bảo an toàn cho hệ thống chung. Ngày mai (02/6/2021), hệ thống của HOSE sẽ trở lại giao dịch bình thường.

Đây là khẳng định của ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) khi trao đổi với báo giới về hệ thống giao dịch của HOSE tạm ngừng giao dịch chiều nay (01/6).

PV: Thưa ông, HOSE đã chính thức có thông báo về việc ngừng giao dịch chứng khoán phiên 01/6/2021. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về thông báo này? Tại sao HOSE lại phải áp dụng biện pháp khẩn cấp này?

Ông Lê Hải Trà: Hiện tượng quá tải hệ thống giao dịch trên HOSE đã xảy ra từ cuối năm 2020. Cùng với việc áp dụng nhiều giải pháp khác nhau, đặc biệt là việc HOSE đã có những cải tiến kỹ thuật giúp hệ thống giao dịch khá ổn định trong vài tháng gần đây. Tuy nhiên, trong những phiên gần đây, lượng lệnh và thanh khoản của thị trường đã tăng rất mạnh. Chỉ trong tháng 5, tính bình quân phiên, giá trị giao dịch trên HOSE đã đạt mức khoảng 22,1 nghìn tỷ đồng/phiên. Đây là con số rất lớn trên HOSE kể từ ngày thành lập và mang tính đột phiên khi so sánh với thời gian gần đây, cụ thể như: tháng 12/2020 - giá trị giao dịch bình quân phiên là 12,7 nghìn tỷ đồng/phiên; từ tháng 1-4/2021 con số này là 16,6 nghìn tỷ đồng/phiên.

Đặc biệt trong phiên sáng 01/6, giá trị giao dịch trên HOSE đã vượt mức 21,7 nghìn tỷ đồng, dẫn tới tình trạng báo động đối với an toàn của hệ thống. Đây là con số kỷ lục, cao nhất từ trước tới nay.

Trước tình thế đó, chúng tôi đã có báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và được sự chấp thuận của Chủ tịch UBCKNN, HOSE đã công bố ngừng giao dịch phiên chiều ngày 01/6/2021. Đây là giải pháp chủ động để đảm bảo an toàn chung cho hệ thống giao dịch trên HOSE.

PV: Thưa ông, vậy HOSE chỉ đóng cửa phiên chiều 01/6/2021 và ngày mai sẽ như thế nào?

Ông Lê Hải Trà: Trong bối cảnh những phiên gần đây, khi thanh khoản và số lượng lệnh tăng rất cao đã tiếp tục tạo áp lực rất lớn cho hệ thống HOSE. Do vậy, khi lượng lệnh tăng rất mạnh trong sáng 01/6, hệ thống phát đi cảnh báo, HOSE đã báo cáo UBCKNN để tạm ngừng giao dịch trong phiên chiều, nhằm đảm bảo an toàn chung cho cả thị trường. Đây là giải pháp ngoài mong muốn, vì an toàn chung của hệ thống trên HOSE. Ngày mai (02/6/2021), hệ thống giao dịch của HOSE sẽ trở lại giao dịch bình thường.

Như đã chia sẻ, đây là biện pháp ngoài mong muốn, vì vậy, chúng tôi mong muốn nhận được sự cảm thông, bình tĩnh của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên thị trường.

PV: Được biết, HOSE và FPT đang triển khai tích cực hệ thống giao dịch mới song song với hệ thống công nghệ thông tin mới KRX. Ông có thể chia sẻ thêm về hai dự án này?

Ông Lê Hải Trà: Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính và UBCKNN, HOSE và FPT đã cùng phối hợp, triển khai tích cực việc xây dựng hệ thống giao dịch dự phòng cho hệ thống hiện tại và dự phòng cho cả hệ thống KRX sau này.

Đến nay, mọi công đoạn xây dựng hệ thống đang được triển khai theo đúng lộ trình đề ra và chưa xuất hiện khó khăn gì lớn. Hiện các bước đang vào những khâu cuối cùng. Vừa qua, HOSE và FPT đã phối hợp cùng các thành viên thị trường "test" chức năng cho hệ thống giao dịch này. Quá trình test này diễn ra khá trôi chảy. Hiện tại, các bộ phận đang hoàn thiện để sớm tổ chức "test" thực tế với các công ty chứng khoán.

Đối với hệ thống công nghệ chưa thể khẳng định trước điều gì, nhưng với tiến độ này và không có rủi ro quá lớn xảy ra, thì phía FPT có thể bàn giao hệ thống cho HOSE vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới. Sau đó, HOSE sẽ có báo cáo các cấp có thẩm quyền để sớm đưa hệ thống này vào vận hành.

Hệ thống mà HOSE và FPT đang xây dựng kỳ vọng sẽ giải quyết được dứt điểm tình trạng nghẽn lệnh hiện nay, vì hệ thống được thiết kế với năng lực nhận lệnh nhiều hơn hiện nay rất nhiều.

Thời gian qua, Lãnh đạo Bộ Tài chính và UBCKNN đã rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, do đó, HOSE và các đơn vị liên quan đang đặt quyết tâm cao nhất để sớm đưa hệ thống nay vào vận hành, đáp ứng yêu cầu đầu tư chính đang của nhà đầu tư trên thị trường.

Còn đối với hệ thống KRX, mọi công việc đang tiến hành đúng theo lộ trình, tuy nhiên, việc dịch Covid-19 tái bùng phát lần thứ 4 cũng tạo thêm áp lực cho các đơn vị, đặc biệt là việc đưa các chuyên gia Hàn Quốc vào làm việc. Chúng tôi luôn xem đây là việc cấp bách và ưu tiên triển khai để sớm nhất có hệ thống mới cho toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn ông!