Nghệ An yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công KCN Thọ Lộc giai đoạn 1 của VSIP Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu, Ban quản lý KKT Đông Nam khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng nước sâu Cửa Lò; chuẩn bị khởi công KCN Thọ Lộc giai đoạn I (Vsip II) - dự án do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư.

Nghệ An thu hút FDI 6 tháng đầu năm xếp thứ 8 toàn quốc UBND tỉnh Nghệ An vừa đã ban hành Thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2023 diễn ra ngày 26/6. Báo cáo cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh ước đạt 5,79%, cao hơn bình quân cả nước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,26%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,31%; khu vực dịch vụ tăng 7,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,24%. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện gần 8.500 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Toàn tỉnh cũng đã cấp mới 65 dự án và điều chỉnh 81 lượt dự án trong thu hút đầu tư với tổng số vốn gần 22.190 tỷ đồng. Đặc biệt, thu hút đầu tư FDI tiếp tục là điểm sáng, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 725 triệu USD, tăng 1,32 lần so với cùng kỳ và xếp thứ 8 toàn quốc. Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân trên 2.682 tỷ đồng, đạt 29,7% kế hoạch. Đánh giá chung cho thấy, tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt kịch bản đề ra và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022; Chỉ số sản xuất công nghiệp đạt thấp và có xu hướng tăng chậm lại; Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực giảm so với cùng kỳ; Thu sách nhà nước đạt thấp hơn so với cùng kỳ; Tỷ lệ giải ngân đầu tư công mặc dù cao hơn bình quân chung cả nước nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022... Hoàn thiện các thủ tục c huẩn bị khởi công KCN Thọ Lộc giai đoạn I (VSIP Nghệ An) Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH và trên cơ sở ý kiến phát biểu của các sở, ngành, địa phương tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, các cơ quan ban ngành cần tích cực, chủ động, rà soát, nắm sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh theo từng ngành, từng lĩnh vực, địa bàn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, giải quyết những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp quan tâm. Trong 6 tháng còn lại, tỉnh phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng rất cao, tối thiểu là 10% trong khi bối cảnh chung còn nhiều khó khăn. UBND tỉnh không đề nghị điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu mà sẽ đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành nghị quyết HĐND tỉnh giao của năm 2023. Một góc KCN VSIP Nghệ An. Ảnh Vietnammoi Đối với lĩnh vực nông nghiệp phải tiếp tục duy trì sự ổn định trong sản xuất, chủ động lường trước khó khăn để ứng phó kịp thời. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiếp tục rà soát phương án sản xuất, bù đắp các thiếu hụt trong sản phẩm công nghiệp chủ lực. Các ngành phối hợp hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư đã hoàn thiện thủ tục sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Ngành Công thương phối hợp với ngành điện chủ động điều tiết đảm bảo ổn định nguồn điện; Hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối cung cầu thị trường để tiêu thụ sản phẩm. Các địa phương quan tâm tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành hoàn thành các nội dung trình Kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh; chủ động giải trình, làm rõ các vấn đề mà HĐND tỉnh thẩm tra. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động chuẩn bị các nội dung triển khai Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Bám sát các nội dung liên quan đến phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chuẩn bị tổ chức công bố, xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các Sở, ngành và địa phương triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước năm 2024 - 2026; Phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác 3 tỉnh Bắc Trung Bộ. Ban quản lý KKT Đông Nam tiếp thu, giải trình ý kiến về chủ trương đầu tư KCN Hoàng Mai II; Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng nước sâu Cửa Lò; chuẩn bị khởi công KCN Thọ Lộc giai đoạn I (Vsip II) - dự án do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư.

