Bảo hiểm Agribank luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi chặng đường của cuộc sống. Không ồn ào hay phô trương, nhưng sự hiện diện của Bảo hiểm Agribank mang lại sự an tâm và tin cậy tuyệt đối.

"Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến tàu cá đang nằm trong cảng lại bị tại nạn. Và chắc cũng rất nhiều người nghĩ như tôi, thế mới biết rủi ro có thể xẩy ra bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào…", ông Lê Hoài Thương, chủ tàu cá số ST-02979.TS ở thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tâm sự.

Với những người đi biển như ông Lê Hoài Thương, tai nạn luôn rình rập mọi nơi trên biển như gặp bão, sóng lớn, chết máy… chứ ít ai nghĩ đến tàu bị đâm khi đã vào cảng neo đậu.

Nói về cơ duyên khi đến với Bảo hiểm Agribank, ông cho biết khi đến Ngân hàng vay vốn để ra khơi, được cán bộ ngân hàng Agribank giới thiệu mua Bảo hiểm tàu cá của Bảo hiểm Agribank.

Nhận thấy lợi ích của sản phẩm, ông Thương cũng đã giới thiệu Bảo hiểm Agribank cho các anh, chị, em, chú, bác ngư dân tại huyện Trần Đề vì Bảo hiểm Agribank tạo được uy tín là chi trả kịp thời, nhanh chóng giúp ngư dân an tâm với nghề biển đầy hiểm nguy này.

"Tôi thấy bảo hiểm tàu cá thật sự như "phao cứu hộ" giúp ngư dân hoàn toàn yên tâm khi tài sản của mình đã được bảo vệ 24/24 giờ, từ đó việc mưu sinh của bà con cũng bớt đi gánh lo phần nào", ông Thương nói.

Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi cho ông Lê Hoài Thương, chủ tàu cá số ST-02979.TS

Ông Thương chia sẻ, người ta thường nói "thức lâu mới biết đêm dài, qua cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau". Qua vụ việc lần này ông càng thấu hiểu hơn vai trò của Bảo hiểm.

"Nếu không có bảo hiểm chúng tôi mất tàu, mất luôn cả "cần câu cơm" của cả gia đình. Để phục hồi lại con tàu chắc chắn chúng tôi phải đi vay mượn phải trả lãi… nhưng nhờ có mua bảo hiểm tàu cá mà khi rủi ro đến, Bảo hiểm Agribank đã lo thay gia đình những khó khăn ấy.

Ngày 4/7 vừa rồi đại diện Bảo hiểm Agribank đã chi trả bồi thường tổn thất với tổng số tiền gần 400 triệu đồng cho vụ tai nạn. Số tiền ấy đã giúp cho gia đình tôi khắc phục, sửa chữa tàu cá. Có thể nói, họ chính là những người bảo vệ thầm lặng của gia đình chúng tôi và nhiều ngư dân khác đấy…", ông Lê Hoài Thương, chủ tàu cá số ST-02979.TS cho hay.



Tương tự, câu chuyện của anh Đồng Văn Đức ( thường trú tại xã Bá Xuyên thành phố Sông Công) cũng cho thấy rõ hơn vai trò "người bảo vệ" của Bảo hiểm Agribank.

Ngày 30/4 - 1/5 vừa qua, cả gia đình anh đi du lịch Điện Biên bằng xe ô tô tự hành. Khi lưu thông đến km5+400 đường tỉnh 145B, gần ngã ba km45 (xã Phìn Hồ) thì chiếc xe 7 chỗ do anh điều khiển đã mất lái và lao xuống vực sâu gần 70m. Trên xe khi ấy có 5 người. Kỳ tích xảy ra là cả gia đình gồm 2 vợ chồng và 3 cháu nhỏ trên xe đều bình an, không ai bị thương, nhờ thắt dây an toàn cho cả mình và trẻ nhỏ. Riêng chiếc xe ô tô bị vỡ nát, biến dạng hoàn toàn…

Người ta thường nói "của đi thay người" còn gia đình anh Đức thì người còn, của… vẫn còn. Đó thật sự là điều kỳ diệu! Đầy tình cờ, gần 20 năm trước, bố anh vay vốn ngân hàng Agribank và có tham gia Bảo hiểm Agribank và sau đó không may ông mất. Bảo hiểm Agribank đã thay ông chi trả khoản vay cho ngân hàng. Từ đó, anh hiểu và tham gia các sản phẩm của Bảo hiểm Agribank.

Trước vụ tai nạn hy hữu trên anh Đức đã mua gói bảo hiểm vật chất cho xe ô tô trị giá hơn 6 triệu đồng. "Khi mua bảo hiểm cho xe cứ nghĩ đơn giản là mình phòng ngừa những rủi ro cho tương lai thôi, nhưng khi không may xảy ra tai nạn thật mới thấy nó quý giá nhường nào. Gia đình tôi may mắn nhận được hơn 330 triệu đồng tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm. Nếu không có Bảo hiểm Agribank, thì gia đình tôi mất trắng chiếc xe, lại thêm khoản nợ 200 triệu của ngân hàng", anh Đức nói.

Có thể thấy, Bảo hiểm Agribank luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi chặng đường của cuộc sống. Không ồn ào hay phô trương, nhưng sự hiện diện của Bảo hiểm Agribank mang lại sự an tâm và tin cậy tuyệt đối.

Khi những rủi ro bất ngờ ập đến, Bảo hiểm Agribank là tấm lá chắn vững chắc, giúp khách hàng vượt qua khó khăn và khôi phục cuộc sống một cách nhanh chóng.

Với cam kết bảo vệ và phục vụ tận tâm, Bảo hiểm Agribank không ngừng nỗ lực mang đến những giải pháp bảo hiểm tối ưu, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Chính sự tận tụy và âm thầm ấy đã tạo nên giá trị khác biệt, khẳng định vai trò không thể thiếu của Bảo hiểm Agribank trong cuộc sống hiện đại.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Agribank cho biết: "Phát triển và cải thiện toàn diện kênh bancassurance Ngân hàng – bảo hiểm là trăn trở rất lớn của tập thể Ban lãnh đạo và hơn 900 cán bộ, nhân viên, người lao động của hệ thống Bảo hiểm Agribank. Quyết tâm thực hiện đúng chiến lược và cung cấp những sản phẩm ngày càng tốt hơn cho thị trường, đồng thời đổi mới hoạt động một cách toàn diện, từ tổ chức phát triển mạng lưới, thay đổi quy trình, mở rộng sản phẩm, đến thực hiện công tác truyền thông, đối thoại, tham gia công tác an sinh xã hội nhằm kết nối đưa sản phẩm đến gần gũi hơn với khách hàng là những mục tiêu đã và đang được Agribank và Bảo hiểm Agribank tích cực hợp tác".

Để phát triển kênh bancassurance, đặc biệt là phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia trong khu vực đầy khó khăn như Tam nông, Bảo hiểm Agribank luôn tuân thủ nghiêm túc những quy định của pháp luật. Agribank cũng đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Bảo hiểm Agribank, lấy kênh bancassurance cung cấp cho khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn làm trọng tâm, làm trung tâm để cho cả hai bên cùng quan tâm phát triển.