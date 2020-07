Người dùng iPhone sẽ được nhận đền bù 25 USD

Theo website Apple, khách hàng mua iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus và/hoặc SE trước ngày 21/12/2017 bị ảnh hưởng vì sự cố giảm hiệu năng có thể đăng ký nhận bồi thường.

