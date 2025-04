Nguyên nhân giá nhà đất tại một địa phương tăng 700% trong 10 năm?

Giá nhà đất tại tỉnh Bình Dương tăng trưởng mạnh trong 10 năm

Theo báo cáo từ Batdongsan.com.vn, trong quý I/2025, mức giá rao bán bất động sản tại tỉnh Bình Dương đã tăng vọt tới 700% so với cùng kỳ năm 2015 – mức tăng cao nhất trong nhóm các tỉnh giáp ranh TP.HCM. Cùng thời gian, giá tại Đồng Nai tăng 500%, Long An tăng 433%, còn Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận mức tăng 140%.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn nhận định viễn cảnh “siêu đô thị” gồm TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho kinh tế đất nước, dự kiến đóng góp khoảng 25% GDP.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Cụ thể, Bình Dương hiện là thủ phủ công nghiệp của cả nước trong khi Bà Rịa – Vũng Tàu đang phát triển mạnh về cảng biển. Do đó, nếu đưa Bình Dương, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu vào một cương giới hành chính thì sẽ tận dụng được các ưu thế của cả ba vùng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và logistics. “Siêu đô thị” mới sẽ sở hữu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng biển Cái Mép - Thị Vải (top 20 cảng container lớn nhất thế giới) và mạng lưới khu công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á, trở thành cửa ngõ giao thương toàn cầu.

Về thị trường nhà ở, những năm qua Bình Dương với lợi thế địa lý chiến lược, là cửa ngõ phía Đông Bắc của TP.HCM, cách các quận trung tâm chỉ 20 - 30 phút, đã trở thành điểm đến lý tưởng thu hút làn sóng dịch chuyển, đặc biệt là cộng đồng tri thức trẻ.

Tính riêng tháng 3/2025, lượng tìm kiếm bất động sản tại khu vực này (đặc biệt là phân khúc chung cư) đã tăng 46% so với tháng trước, trong đó phần lớn người quan tâm đến từ TP HCM. Trong đó, các khu vực giáp ranh TP.HCM như Thuận An tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về sự quan tâm từ các nhà đầu tư, tăng 57% so với tháng liền trước.

Dữ liệu từ thị trường cũng cho thấy, so với quý I/2015, đến quý I/2025, giá rao bán bất động sản tại Bình Dương đã tăng 700% - cao nhất trong số các tỉnh thành lân cận TP HCM như Đồng Nai (tăng 500%), Long An (tăng 433%) và Bà Rịa – Vũng Tàu (tăng 140%). Trong vòng 10 năm qua, giá rao bán trung bình chung cư tại Bình Dương cũng đã tăng khoảng 112%.

Đánh giá về triển vọng bất động sản Bình Dương, ông Nguyễn Thọ Tuyển, Chủ tịch BHS Group cho biết với mức giá chung cư tại TP.HCM hiện đã chạm mức cao, nguồn cung mới có giá trung bình lên tới 80 - 100 triệu đồng/m2 thì Bình Dương sẽ trở thành vùng trũng về giá, từ đó biên độ tăng giá nhà đất sẽ còn tăng mạnh một khi Bình Dương được sáp nhập vào TP.HCM.

Thị trường chung cư "giảm tốc" tại các đô thị lớn

Theo ghi nhận, giá bán căn hộ sơ cấp tại Bình Dương trong quý I/2025 chạm mốc trung bình 45 triệu đồng/m2. Các dự án chung cư rục rịch ra hàng trong năm nay cũng thiết lập ngưỡng giá mới từ 50 - 70 triệu đồng/m2. Nguồn cung căn hộ tầm giá 30 - 40 triệu đồng/m2 tại Bình Dương ngày càng hạn hẹp.

Trái ngược với đà tăng giá nhà đất tại tỉnh Bình Dương, thị trường bất động sản tại TP.HCM và Hà Nội đang thể hiện một gam màu hoàn toàn khác trong quý I/2025.

Báo cáo thị trường bất động sản quý I/2025 của CBRE ghi nhận, chung cư Hà Nội đang giảm tốc trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Cụ thể, giá bán chung cư sơ cấp tính đến quý I rơi vào khoảng 75 triệu đồng/m2 (chưa gồm VAT, phí bảo trì). CBRE cũng nhận định, đây là mức tăng theo quý thấp nhất kể từ quý II/2023.

Thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group cũng cho hay, sau chuỗi 8 quý tăng trưởng liên tục, thị trường căn hộ sơ cấp Hà Nội đã ghi nhận dấu hiệu chững lại trong quý đầu năm 2025.

Thị trường chung cư Hà Nội đang "giảm tốc" trong quý I/2025

Cụ thể, nguồn cung sơ cấp chỉ đạt khoảng 4.000 căn và lượng tiêu thụ ở mức 3.000 căn, giảm 60 - 70% so với mức 11.000 - 12.000 căn của quý IV/2024. Đây là quý đầu tiên thị trường ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ kể từ quý I/2023.

Tại TP.HCM, báo cáo của Knight Frank Việt Nam nhận định, thị trường căn hộ TP.HCM cũng cho thấy sự trầm lắng cả cung lẫn cầu trong quý I/2025. Theo đó, nguồn cung mới xuống mức thấp nhất trong 5 năm và thanh khoản cũng sụt giảm so với quý trước đó.

Cụ thể, 3 tháng đầu năm, toàn thành phố chỉ ghi nhận 689 căn hộ được bán ra thành công. Tỷ lệ hấp thụ đạt 16%, giảm gần 47% so với mức tiêu thụ trung bình ghi nhận năm 2024 và quay về bằng với sức mua thời điểm đầu năm ngoái.