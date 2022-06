Nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị 14-15 năm tù

Với cáo buộc phê duyệt trái pháp luật các khoản tín dụng để Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Hà Nội giải ngân gây thiệt hại 184 tỉ đồng cho ngân hàng, ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc ngân hàng này, tiếp tục bị đề nghị 14 đến 15 năm tù.

Ngày 17/6, đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án với bị cáo Trần Phương Bình (63 tuổi), nguyên tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), cùng 9 đồng phạm trong vụ thất thoát hàng trăm tỉ đồng, xảy ra tại DAB.



Phan Thúy Mai (giữa, hàng trên) nguyên giám đốc Công ty An Phát, và đồng phạm bị đưa ra xét xử.

Theo đó, đại diện VKSND đề nghị tuyên phạt Trần Phương Bình từ 14 đến 15 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", trong vụ án bị cáo này cùng các đồng gây thiệt hại 184 tỉ đồng. Tổng hợp hình phạt với 2 bản án tù chung thân trong các vụ án trước đây, VKSND đề nghị xử phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án chung là tù chung thân..

Cùng tội danh nêu trên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên phó tổng giám đốc DAB, cũng bị đề nghị tuyên phạt từ 14 năm tù đến 15 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án trước, bị cáo Xuyến bị đề nghị phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù.

Cũng với tội danh nêu trên, Phan Thúy Mai, nguyên giám đốc Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát (Công ty An Phát), bị đề nghị xử phạt từ 7 năm tù đến 8 năm tù; tổng hợp hình phạt với bản án bị cáo này đang phải chấp hành là từ 23 năm tù đến 24 năm tù. 7 bị cáo còn lại lần lượt bị VKSND đề nghị áp dụng mức mức án từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 9 năm tù.

Trong vụ án này, cả bị cáo Bình và bị cáo Xuyến đều có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe và được HĐXX chấp nhận. Trong các biên bản hỏi cung được Chủ tọa Trần Thị Tâm công bố trong ngày xét xử đầu tiên, bị cáo Bình và Xuyến đều thừa nhận hành vi như cáo buộc, đồng thời mong muốn nhận được mức án khoan hồng.

Theo đại diện VKSND, trong vụ án này, các bị cáo Bình, Xuyến với tư cách là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của DAB, là người chịu trách nhiệm chính đã phê duyệt trái pháp luật các khoản tín dụng để DAB chi nhánh Hà Nội giải ngân cho Công ty An Phát. Ngoài ra, do có quan hệ thân thiết, bị cáo Bình và Xuyến đã chỉ đạo các nhân viên chi nhánh Hà Nội phải thực hiện giải ngân bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục giao dịch đảm bảo để công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn. Sau đó, Mai cùng công ty An Phát đã mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á 184 tỉ đồng.

Về dân sự, VKSND đề nghị HĐXX tuyên buộc Công ty An Phát phải bồi thường cho DAB 108 tỉ đồng và các bị cáo phải liên đới bồi thường 76 tỉ đồng còn lại trong tổng thiệt hại vụ án. Đồng thời, VKSND cũng đề nghị HĐXX tuyên trả lại 123 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty An Phát, bị các bị cáo sử dụng làm tài sản đảm bảo trong các hợp đồng vay vốn trái pháp luật.