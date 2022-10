Nhà máy điện sinh khối An Khê (do Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư) đi vào hoạt động từ tháng 1/2018. Vừa qua, tỉnh Gia Lai đã xử phạt chủ đầu tư của nhà máy về hành vi hoạt động điện lực không phép.

Ngày 17/10, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi (có địa chỉ tại phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) vì có nhiều lỗi vi phạm khi xây dựng và vận hành Nhà máy điện sinh khối An Khê.

Theo đó, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi (mã QNS) đã vi phạm 9 lỗi trong lĩnh vực xây dựng về thiết kế bản vẽ thi công; năng lực nhà thầu tham gia thiết kế, thi công; về phê duyệt phương án khảo sát xây dựng…

Nhà máy điện sinh khối An Khê. Ảnh: Lê Hà

Trong lĩnh vực điện lực, công ty này đã vi phạm 2 lỗi gồm hoạt động điện lực mà không có giấy phép hoạt động điện lực và đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Với các lỗi vi phạm như trên, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi bị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt với số tiền hơn 717 triệu đồng. Ngoài ra, áp dụng hình thức bổ sung là đình chỉ hoạt động xây dựng từ 6 tháng đến 12 tháng đối với tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình.

Đồng thời, công ty này cũng buộc phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 32 triệu đồng là số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi hoạt động điện lực mà không có giấy phép hoạt động. Ngoài ra, phải kiểm định chất lượng công trình đối với toàn bộ công trình đã nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt là hơn 749 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV, Nhà máy điện sinh khối An Khê do Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư xây dựng tại thôn 2 (xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) với tổng số vốn gần 2.000 tỷ đồng. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2018 với công suất 95MW và phát điện lên hệ thống điện Quốc gia trên đường dây 220 KV. Đây là công trình điện năng lượng theo giải pháp "điện sạch" bền vững.