Nhà máy In tiền Quốc gia có thêm 1 Phó Tổng Giám đốc mới

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định số 1676/QĐ-NHNN bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị lên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia.

Theo đó, ông Trần Văn Tiến - thành viên Hội đồng thành viên lên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2024 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Sau khi nhậm chức, Nhà máy In tiền Quốc gia chính thức có 3 Phó Tổng Giám đốc. 2 người còn lại trong ban là bà Phan Thị Hồng Thắm và ông Trần Duy Dũng.

Trong bộ máy, có duy nhất ông Trần Văn Long hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc của Nhà máy In tiền Quốc gia (Nguồn: Nhà máy In tiền Quốc gia)

Nhà máy in tiền Quốc gia là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Hiện tại, theo giới thiệu trên website của Nhà máy In tiền Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty là ông Nguyễn Đức Cường (được bổ nhiệm ngày 15/2/2024 - thời hạn giữ chức vụ 5 năm). Thành viên của Hội đồng thành viên hiện gồm: ông Nguyễn Văn Long, ông Nguyễn Tuấn Khanh và ông Đinh Xuân Hồng.