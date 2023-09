Nha Trang: Tiến độ hoàn thiện cầu Xóm Bóng đạt 100%

Sau thời gian thi công, đến nay dự án cầu Xóm Bóng Nha Trang (Khánh Hòa) đã hoàn tất và dự kiến ngày mai (20/9) sẽ chính thức thông xe.

Ngày 19/9, đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) chủ đầu tư cầu Xóm Bóng Nha Trang cho biết, đến nay tiến độ thi công cầu Xóm Bóng Nha Trang đã đạt 100%. Các cơ quan chức năng đã trực tiếp đến hiện trường khu vực để ghi nhận và kiểm tra tiến độ của dự án.

Những ngày qua, các công nhân luôn tích cực làm việc để hoàn thiện các công đoạn cầu Xóm Bóng. Ảnh: C.T

Theo Ban quản lý dự án 2, theo kế hoạch sáng ngày mai (20/9) cầu Xóm Bóng Nha Trang sẽ chính thức thông xe, việc thông xe sẽ giúp cho người dân đi lại thuận tiện hơn.

Trước đó, ông Trần Hòa Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Xóm Bóng. Tại đây, ông Nam yêu cầu nhà thầu khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn lại của dự án; đặc biệt là hệ thống an toàn giao thông hai đầu cầu để bảo đảm đưa vào khai thác được an toàn. Đồng thời, nhà thầu cũng phải vệ sinh môi trường quanh khu vực dự án bảo đảm mỹ quan đô thị, tạo môi trường sống an toàn, sạch sẽ cho người dân trong vùng dự án.

Được biết, cầu Xóm Bóng mới có chiều dài gần 330m, rộng 19m với 4 làn xe, cách cầu cũ 6m về phía hạ lưu sông Cái; dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 250 tỷ đồng, công trình được khởi công tháng 3/2022.