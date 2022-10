Qua thống kê 9 tháng, tổng doanh số cho vay của NHCSXH tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 1.208 tỷ đồng với 32.460 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ hơn 870 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách hơn 3.706 tỷ đồng (tăng hơn 337 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước) với 111.269 khách hàng dư nợ; tổng nợ quá hạn và nợ khoanh hơn 14 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 0,38%), tăng hơn 1,1 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngân hàng CSXH huyện Khánh Sơn hỗ trợ nguồn vốn kịp thời để người dân phát triển kinh tế. Ảnh: D.H

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngân hàng CSXH tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình cho vay nhà ở xã hội; phấn đấu giảm nợ quá hạn; tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban đại diện HĐQT.

Đồng thời, hướng dẫn các địa phương xác nhận, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn…