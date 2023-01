Nhiệt điện Hải Phòng (HND) bị phạt và truy thu hơn 1,78 tỷ đồng

Trong một báo cáo cập nhật ngành điện, SSI Research ước tính lợi nhuận sau thuế của HND năm 2022 có thể đạt 542 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ tăng 7% lên 7,1 tỷ kwh, sản lượng hợp đồng tăng 2% đạt 5,4 tỷ kwh và giá CGM tăng 25-30% trong khi chi phí lãi vay giảm 23% so với cùng kỳ. Theo SSI Research, dự nợ giảm giúp HND tránh được phần nào tác động từ việc lãi suất tăng trong bối cảnh áp lực lạm phát.