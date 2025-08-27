Nhiều doanh nghiệp ở Hàn Quốc đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức sản phẩm của DT Group ở Khánh Hòa

Mới đây, gần 40 doanh nghiệp ở Hàn Quốc đã có chuyến thăm và làm việc tại một doanh nghiệp sản xuất rong nho ở Khánh Hòa. Chuyến đi này không chỉ là một cơ hội kinh doanh mà còn là một cuộc khám phá và mở ra tiềm năng phát triển bền vững giữa các doanh nghiệp.

Tại DT Group vừa đón tiếp gần 40 doanh nghiệp Hàn Quốc đến thăm, trải nghiệm.

Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã vô cùng ấn tượng với mô hình sản xuất khép kín, từ khâu nuôi trồng đến thu hoạch và đóng gói, tạo ra đa dạng các sản phẩm từ rong nho cung cấp người tiêu dùng. Các doanh nghiệp đã trực tiếp chứng kiến quy trình chăm sóc tỉ mỉ, đảm bảo rong nho luôn tươi ngon và các sản phẩm từ rong nho đạt chuẩn chất lượng.

Thông qua đó, các doanh nghiệp tìm hiểu môi trường nuôi trồng tự nhiên tại Khánh Hòa, với nguồn nước biển sạch và khí hậu thuận lợi, chính là yếu tố then chốt tạo nên hương vị đặc trưng của rong nho.

Những sản phẩm chất lượng của DT Group được giới thiệu cho các doanh nghiệp

Chuyến thăm này đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Doanh nghiệp Hàn Quốc và DT Group đã trao đổi được nhiều kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là về việc ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ông Nguyễn Quang Duy - Tổng Giám đốc DT Group cho biết, công nghệ sản xuất sản phẩm rong nho tách nước của doanh nghiệp hiện khác biệt trên thị trường (sản phẩm đóng gói chiếm 80% là rong nho, còn lại chỉ 20% nước muối). Sản phẩm có thời gian bảo quản lên đến 12 tháng mà không làm mất đi hương vị và dinh dưỡng. Đến nay DT Group đã xây dựng vùng nguyên liệu với diện tích hơn 75ha, được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận có diện tích nuôi trồng và sản lượng rong nho Nhật Bản lớn nhất Việt Nam vào năm 2020.

Ông Nguyễn Quang Duy - Tổng Giám đốc DT Group trao đổi với các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Duy cho biết thêm, ngoài vấn đề sản xuất kinh doanh đơn vị còn luôn tích cực làm công tác thiện nguyện. Bước vào năm học mới 2025 - 2026 năm nay, đơn vị sẽ trao trên 960 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn để tiếp thêm động lực cho các em tiếp sức đến trường.