Nhiều doanh nghiệp ở Khánh Hòa có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Theo đó, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2568 về việc công nhận 108 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ VI năm 2025.

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa có 4 sản phẩm của 4 doanh nghiệp được công nhận gồm: Bộ sản phẩm vòng Trầm hương và nhang Trầm hương của Công ty TNHH Trầm hương non nước Khánh Hòa (phường Hòa Thắng) bộ sản phẩm rong biển Trí Tín của Công ty TNHH Trí Tín (phường Nha Trang) sầu riêng sấy Thành Hưng của Công ty TNHH Nông nghiệp Thành Hưng (xã Đông Khánh Sơn) và kẹo thạch Sohaku của Công ty Cổ phần Rau câu Sơn Hải (xã Thuận Bắc).

Các sản phẩm rong biển Trí Tín của Công ty TNHH Trí Tín (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang giới thiệu quảng bá cho khách hàng.

Các sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn tạo ra những hiệu quả xã hội tích cực. Những sản phẩm này giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống ở khu vực nông thôn.

Ngoài ra, các sản phẩm này còn là cầu nối giúp quảng bá văn hóa, đặc trưng vùng miền đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Mỗi sản phẩm không chỉ là một món hàng mà còn chứa đựng câu chuyện về làng nghề, về con người và nét văn hóa truyền thống. Từ đó, tạo nên sự khác biệt, giúp người nông dân tự tin hơn vào sản phẩm của mình.

Việc phát triển các sản phẩm công thôn tiêu biểu tại Khánh Hòa cũng thúc đẩy việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, từ khâu trồng trọt, thu hoạch đến chế biến và tiêu thụ các sản phẩm.