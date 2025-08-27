Nhiều nhà hàng, quán karaoke bị xử phạt vì sử dụng dùng micro không dây sai quy định





Các trường hợp vi phạm được phát hiện tại nhiều địa điểm như hộ gia đình, nhà hàng, quán karaoke, cơ sở giáo dục, trung tâm tổ chức sự kiện… với mức độ phổ biến ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Cần Thơ hay Khánh Hòa.

Nhiều cá nhân, tổ chức bị xử phạt vì dùng micro không dây không đạt chuẩn.

Micro không dây sử dụng sóng vô tuyến để truyền tín hiệu, nếu hoạt động sai tần số có thể gây nhiễu cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện hợp pháp.

Để tránh tình trạng này, thiết bị chỉ được phép hoạt động trong các dải tần số được quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT, như: 40,66 - 40,70 MHz; 87 - 108 MHz; 182,025 - 182,975 MHz; 217,025 - 217,975 MHz; 218,025 - 218,475 MHz; 470 - 694 MHz và 1795 - 1800 MHz.

Ngoài ra, micro không dây còn thuộc danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn theo Thông tư 02/2024/TT-BTTTT. Do đó, trước khi lưu thông trên thị trường, thiết bị phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo quy định.

Từ năm 2020, Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh micro không dây. Nhiều lô hàng vi phạm đã bị thu giữ để xác minh.

Đồng thời, các Sở Khoa học và Công nghệ tại địa phương cùng tổ công nghệ số cộng đồng, tổ dân phố, thôn bản cũng được huy động để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện và tránh mua bán, sử dụng thiết bị vô tuyến điện bất hợp pháp.

Tuy vậy, hiện trên nhiều sàn thương mại điện tử và mạng xã hội vẫn xuất hiện tình trạng rao bán micro không rõ nguồn gốc, không có chứng nhận hợp quy, khiến không ít người tiêu dùng thiếu cảnh giác đã mua phải.

Cục Tần số vô tuyến điện nhấn mạnh, việc sử dụng micro không dây ngoài dải tần quy định không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễu thông tin liên lạc, mà còn khiến người dùng bị xử phạt hành chính và tịch thu thiết bị.