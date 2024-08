Nhơn Trạch 2: Dự phòng phải thu khó đòi EPTC 24 tỷ đồng, diến biến vụ thanh tra chấp hành pháp luật về thuế

Tại BCTC soát xét bán niên năm 2024, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) đã thông tin về sự việc liên quan đến việc thanh tra chấp hành pháp luật về thuế tại doanh nghiệp này theo Quyết định số 1632/QĐ-TCT ngày 8/11/2019 của Tổng Cục thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Cụ thể, đối với một số vấn đề vướng mắc do đặc thù ngành nghề liên quan đến thời điểm kê khai thuế giá tị gia tăng của doanh thu từ bán điện và chi phí tương ứng từ việc mua khí để sản xuất điện, Dầu khí Nhơn Trạch 2 đang tiếp tục giải trình và kiến nghị Đoàn thanh tra - Tổng Cục thuế và các cơ quan hữu quan có liên quan để có kết luận cuối cùng về việc thanh tra.



Trích thuyết minh báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024.

"Tại ngày phát hành báo cáo tài chính giữa niên độ này, Công ty vẫn chưa nhận được kết luận cuối cùng về việc thanh tra chấp hành pháp luật thuế tại CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 liên quan đến thời điểm kê khai thuế giá trị gia tăng của doanh thu từ bán điện và chi phí tương ứng từ việc mua khí để sản xuất điện của Tổng Cục Thuế và cơ quan hữu quan nên chưa có cơ sở chắc chắn để ghi nhận bất cứ điều chỉnh nào trên báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động kết thúc ngày 30/6/2024", trích thuyết minh báo cáo soát xét bán niên của Dầu khí Nhơn Trạch 2.

6 tháng đầu năm 2024, Dầu khí Nhơn Trạch ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 2.557,9 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, doanh nghiệp báo lỗ trước thuế 36 tỷ đồng, tương ứng giảm 439 tỷ đồng so với cùng kỳ (tức giảm 109%).

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, Dầu khí Nhơn Trạch 2 cho biết, lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm nay giảm 510 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng điện giảm dẫn đến doanh thu sản xuất điện giảm 44% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn chỉ giảm gần 36% dẫn đến lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động khác nửa đầu năm nay tăng 71,2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nguyên nhân do theo Hợp đồng bảo trì thiết bị dài hạn giữa Công ty và liên danh Siemens AG/Siemens Ltd. Vietnam cho công tác bảo trì máy móc, thiết bị chính cho Nhà máy Điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 trong giai đoạn 100.000 giờ vận hành đầu tiên cho mỗi tổ máy, Dầu khí Nhơn Trạch 2 và liên danh đã hoàn thiện công tác quyết toán và thực hiện ghi nhận tăng giá trị hàng tồn kho vật tư dự phòng ISP là giá trị vật tư còn lại chưa sử dụng sau quá trình bảo trì với tổng giá trị là 70,3 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận tăng thu nhập khác với giá trị tương ứng.

Trích thuyết minh báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024.

Đáng chú ý, Dầu khí Nhơn Trạch 2 có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là Công ty Mua Bán Điện (EPTC) gần 3.000 tỷ đồng, tăng gần 29% so với đầu năm.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, toàn bộ khoản phải thu với Công ty Mua Bán Điện là khoản tiền điện phải thu tính đến ngày 30/6/2024 được xác định theo giá bán điện chính thức được quy định tại Hợp đồng mua bán điện 07 ký ngày 10/9/2023 giữa Dầu khí Nhơn Trạch 2 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/Công ty Mua Bán Điện.

Không chỉ vậy, tại khoản phải thu ngắn hạn khác, Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận khoản lãi trả chậm dự thu Công ty Mua Bán Điện trị giá 42,1 tỷ đồng. Đây là khoản lãi trả chậm dự thu của EPTC theo điều khoản Hợp đồng mua bán điện số 07/2012/HĐ-NMĐ-NT2 ngày 6/7/2912 giữa Dầu khí Nhơn Trạch 2 và EVN/EPTC phát sinh đến ngày 31/12/2012.

Ngoài ra, Dầu khí Nhơn Trạch 2 dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi với EPTC là 24,3 tỷ đồng. Cụ thể: khoản phải thu có giá gốc 80,5 tỷ đồng, trong đó, giá trị có thể thu hồi là 56,2 tỷ đồng.