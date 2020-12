Những ai bị khởi tố trong vụ IPC và Sadeco?

Liên quan đến hàng loạt sai phạm tại hai công ty IPC vàSadeco, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố hàng loạt cán bộ chủ chốt, trong đócó ông Tất Thành Cang.

Ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Hữu Thành (thành viên HĐQT Công ty Sadeco) để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong ngày, công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông này.

Ông Thành bị bắt vì liên quan đến những sai phạm trong việc phát hành cổ phiếu tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco). Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng khởi tố ông Phạm Nhật Vinh (cũng là thành viên HĐQT Công ty Sadeco).

Ông Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, bị bắt ngày 17-12. Ảnh: HT

Cụ thể, ông Thành được xác định đã biểu quyết thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần không qua thẩm định đấu giá. Việc này gây thất thoát cho Công ty Sadeco hàng trăm tỉ đồng.



Trước đó, ngày 17/12, ông Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Tất Thành Cang được xác định là có liên quan đến việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) bán cổ phần tại công ty con Sadeco. Tuy nhiên, việc bán cổ phần này sai so với đề án tái cơ cấu của IPC, sai quy định pháp luật và gây thiệt hại cho Nhà nước ít nhất 153 tỉ đồng.

Theo điều tra ban đầu, việc chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược không được báo cáo đầy đủ, minh bạch, đánh giá không đúng năng lực thực tế của đối tác chiến lược, giá phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược không đúng thực tế giá trị tài sản và tiềm lực công ty, không đảm bảo lợi ích của Sadeco cũng như cổ đông hiện hữu.

Liên quan đến những sai phạm tại hai công ty này, trước đó, ngày 14-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Tề Trí Dũng, cựu tổng giám đốc Công ty IPC kiêm chủ tịch HĐQT Sadeco, để điều tra về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng thời điểm, công an cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Hồ Thị Thanh Phúc, tổng giám đốc Sadeco, cùng về hai tội danh trên.

Quá trình điều tra xác định ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Cạnh đó, vi phạm trong quản lý, sử dụng nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, ban kiểm soát tại Sadeco.

Tiếp đó, ngày 17/6, Công an TP.HCM thi hành các lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét với Huỳnh Phước Long, 53 tuổi, ngụ phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM, nguyên chuyên viên văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Công ty Sadeco.

Điều tra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại IPC và Sadeco, đến ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố 13 người liên quan đến sai phạm tại hai công ty này. Trong ngày, công an cũng thực hiện lệnh khám xét với 13 bị can.

Cụ thể, chín bị can bị khởi tố và cho tại ngoại gồm: Phạm Văn Thông (nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM), Lê Hoàng Minh (chủ tịch HĐTV IPC), Vũ Xuân Đức (thành viên HĐTV IPC), Nguyễn Trường Bảo Khánh (thành viên chuyên trách HĐTV IPC), Phùng Đức Trí (chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, phó tổng giám đốc IPC), Trần Đăng Linh (phó tổng giám đốc IPC), Lương Trí Cường (cán bộ IPC), Đoàn Thị Minh Trang (trưởng Phòng tài chính IPC), Lâm Văn Tuấn (thành viên Ban kiểm soát Công ty Sadeco).

Bốn bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phạm Xuân Trung (phó tổng giám đốc IPC), Trần Mạnh Khôi (trưởng Ban kiểm soát Sadeco), Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Sadeco), Đoàn Minh Lý (phó Phòng kế toán IPC).