Những mẫu xe được giảm giá mạnh trong tháng cuối năm

V 2020, Suzuki XL7, Ford Everest 2021... nằm trong số những mẫu xe được khuyến mại, giảm giá mạnh trong tháng 12.

Trái với quãng thời gian trước, thị trường ôtô Việt Nam không có nhiều mẫu xe được khuyến mại, giảm giá mạnh trong tháng cuối của năm 2020.

Nguyên nhân đến từ việc nhu cầu mua sắm bắt đầu tăng cao vào giai đoạn cận kề Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, đề xuất không tiếp tục gia hạn giảm phí trước bạ với ôtô CKD của Bộ Tài chính cũng khiến nhiều người dùng muốn nhanh chóng "chốt" xe trước khi năm 2020 khép lại.

Tuy nhiên, vẫn có những mẫu xe hiện được hãng và đại lý mạnh tay ưu đãi, giảm giá như Honda CR-V 2020, Suzuki XL7, Ford Everest 2021 hay Nissan X-Trail.

Honda CR-V giảm 70-80 triệu đồng

Theo khảo sát tại một số đại lý Honda trên địa bàn Hà Nội, mẫu CUV 7 chỗ Honda CR-V đang được khuyến mại khoảng 70-80 triệu đồng tùy theo phiên bản. Mức giảm giá này bao gồm khoản hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giảm trừ tiền mặt và bộ phụ kiện tặng kèm.

Trong đó, chương trình khuyến mại 50% phí trước bạ với Honda CR-V đã được hãng và đại lý triển khai từ tháng 10. Kết hợp cùng ưu đãi 50% phí trước bạ dành cho xe CKD, người dùng mua CR-V hiện được miễn hoàn toàn khoản lệ phí này, tương đương khoảng 100-134 triệu đồng.

So với đời xe trước, Honda CR-V 2020 không khác biệt nhiều về thiết kế nội/ngoại thất và động cơ. Nâng cấp lớn nhất của xe đến từ việc bổ sung trang bị tiện nghi và an toàn.

Honda CR-V được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L, công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm, hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có giá từ 998 triệu đến 1,118 tỷ đồng .

Ford Everest 2021 giảm 20-75 triệu đồng

Dù chỉ mới xuất hiện tại đại lý, Ford Everest 2021 đã được hãng khuyến mại 20-75 triệu đồng dưới hình thức hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ.

Cụ thể, Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD và Titanium 2.0L AT 4x2 giảm giá 20 triệu đồng. Các phiên bản Ambiente 2.0L AT 4x2 và Ambiente 2.0L MT 4x2 giảm 75 triệu đồng. Tuy nhiên, các đại lý hiện chỉ có sẵn 2 phiên bản Everest Titanium.

Những thay đổi trên Ford Everest mới chủ yếu đến từ phần đầu xe, với mặt ca-lăng được tái thiết kế. Ngoài ra, phiên bản Titanium cũng bị cắt giảm một số tính năng so với model tương tự của đời xe trước như hệ thống chống ồn chủ động, ghế lái chỉnh điện 6 hướng thay vì 8 hướng.

Ford Everest 2021 tiếp tục sử dụng động cơ diesel tăng áp kép 2.0L (210 mã lực, 500 Nm) hoặc động cơ diesel 2.0L (177 mã lực, 420 Nm), hộp số 10 AT hoặc 6 MT, hệ dẫn động cầu sau hoặc 4WD. Xe được niêm yết giá từ 999 triệu đến 1,399 tỷ đồng .

Suzuki XL7 giảm 25-45 triệu đồng

Trao đổi với Zing, nhân viên bán hàng một đại lý Suzuki trên địa bàn Hà Nội cho biết mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ XL7 hiện được giảm giá 25 triệu đồng, đi kèm bộ quà tặng bao gồm bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phim cách nhiệt, ghế da và thảm lót sàn.

Song song đó, mức giá thấp nhất được ghi nhận tại đại lý dành cho Suzuki XL7 vào khoảng 545 triệu đồng, giảm 45 triệu đồng so với giá niêm yết.

Dù mới được ra mắt thị trường vào tháng 7, XL7 hiện đã trở thành mẫu ôtô Suzuki bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, với doanh số 2.666 xe tính đến hết tháng 10.

Suzuki XL7 được trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất 77 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm, hộp số 4 AT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có giá 590 triệu đồng cho phiên bản ghế nỉ và 600 triệu đồng cho phiên bản ghế da.

Nissan X-Trail giảm 124-152 triệu đồng

Sau khi có nhà phân phối mới tại Việt Nam, Nissan X-Trail đã được điều chỉnh giá bán. Cụ thể, 2 phiên bản V-series 2.0 SL Luxury và V-series 2.5 SV Luxury có giá niêm yết mới lần lượt là 913 và 993 triệu đồng, thấp hơn 28 và 30 triệu đồng so với giá cũ.

Đồng thời, các đại lý cũng đang giảm giá lớn cho Nissan X-Trail. Mức giá thấp nhất được ghi nhận với phiên bản V-series 2.5 SV Luxury vào khoảng 899 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản V-series 2.0L Luxury có giá 789 triệu đồng.

Như vậy, so với giá niêm yết cũ, Nissan X-Trail hiện được giảm khoảng 124-152 triệu đồng tùy theo theo phiên bản và thỏa thuận của khách hàng với đại lý.

Tại Việt Nam, Nissan X-Trail có kết quả kinh doanh không mấy khả quan trong nhóm C-SUV và thường xuyên bị Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V bỏ xa về doanh số. Sau 10 tháng của năm 2020, Nissan bán được 1.248 chiếc X-Trail.

Nissan X-Trail được trang bị động cơ 2.0L (142 mã lực, 200 Nm) hoặc động cơ 2.5L (169 mã lực, 233 Nm) và hộp số CVT.