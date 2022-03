Những ứng dụng lừa đảo trên điện thoại Android

Các thiết bị Android khi cài những ứng dụng chứa mã độc có thể dẫn đến mất tiền.

Theo công bố của các chuyên gia an ninh mạng tại Doctor Web, họ vừa phát hiện ra loạt ứng dụng lừa đảo xuất hiện trên kho ứng dụng CH Play. Điều đáng nói là những ứng dụng lừa đảo này đã tồn tại một thời gian dài trước khi bị Google gỡ bỏ.

Trong số này, ứng dụng Top Navigation đã thu hút hơn 500.000 lượt tải xuống, ứng dụng Advice Photo Power cũng có hơn 100.000 lượt tải.

Những ứng dụng độc hại trên CH Play. Ảnh PhoneArena.

PhoneArena cho biết, những phần mềm độc hại này trên các dòng điện thoại Android thu hút sự chú ý từ người dùng thông qua các hoạt động quảng cáo trên một số diễn đàn và mạng xã hội. Khi tải xuống và truy cập vào ứng dụng, phần mềm sẽ tự động chuyển hướng để gửi tin nhắn đến tổng đài với mức phí dịch vụ đã quy định sẵn. Nếu người dùng không phát hiện và hủy dịch vụ sẽ âm thầm gia hạn và trừ tiền trong tài khoản điện thoại của người sử dụng.

Đáng nói hơn, người dùng sẽ phải đối mặt với một số phần mềm còn chứa mã độc khác. Những ứng dụng này còn có khả năng đánh cắp tài khoản ngân hàng hoặc tiền điện tử của nạn nhân. Mặc dù hiện nay, gần như các ứng dụng này đã bị gỡ khỏi kho ứng dụng CH Play. Tuy nhiên, PhoneArena cho rằng những biện pháp bảo vệ người dùng của Google vẫn còn quá lỏng lẻo, trong khi mánh khóe lừa đảo đang ngày càng trở nên tinh vi hơn.

Doctor Web đưa ra cảnh báo người dùng phải xóa ngay những ứng dụng chứa mã độc sau đây để đảm bảo sự an toàn bao gồm: Up Your Mobile, Power Photo Studio, Morph Faces, Adorn Photo Pro, Launcher iOS 15, Chain Reaction, TOH, Gazprom Invest, Invest Gaz Incomes, Gaz Investor.