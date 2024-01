Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF) sắp tạm ứng cổ tức bằng tiền 20%

CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (UPCoM: APF) vừa công bố về ngày cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền.

Cụ thể, APF sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 25/1 và ngày thanh toán dự kiến vào 23/2 tới.



Với hơn 25,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi gần 52 tỷ đồng cho cổ đông đợt này.

Trong quý III/2023 doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.012,5 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ.

Chi phí giá vốn giảm 26,4% ít hơn mức giảm của doanh thu khiến lợi nhuận gộp bị hẹp lại, giảm tới gần 53% so với cùng kỳ 2022 xuống còn 87 tỷ đồng.

Kết quả, APF báo lãi sau thuế đạt trên 31 tỷ đồng, giảm 64,4% so với quý III/2022. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận 30,2 tỷ đồng.

APF giải trình do sản lượng tiêu thụ tinh bột sắn quý III/2023 giảm hơn 38% so với cùng kỳ năm trước, từ đó dẫn tới doanh thu sụt giảm. Đồng thời giá vốn trên đơn vị sản phẩm tăng nên lợi nhuận sau thuế đã sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của APF đạt 4.365,4 tỷ đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 134,5 tỷ đồng, giảm hơn 46% so với cùng kỳ năm trước đó.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 6.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 270 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 26% so với con số kỷ lục năm 2022 trước đó. Như vậy, với kết quả trên, 9 tháng đầu năm, APF đã hoàn thành được hơn 66% kế hoạch về doanh thu và 46% kế hoạch về lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch 8/1 cổ phiếu APF tăng 1,95% lên 57.500 đồng/cp.