NÓNG: Xả lũ tại các hồ chứa nước ở Bình Định, người dân cần đề phòng

Do mưa lớn, nước trong hồ thủy lợi ở tỉnh Bình Định đã đạt đỉnh nên bắt đầu điều tiết xả lũ trong hôm nay. Trong khi đó, tại huyện miền núi An Lão, tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng đã diễn ra.

Điều tiết nước xả lũ để đảm bảo an toàn cho hồ chứa nước

Ngày 24/11, ông Hồ Đắc Chương - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định và UBND các huyện: Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát và TX.An Nhơn về việc thông tin vận hành điều tiết nước ở hồ chứa nước Định Bình (huyện Vĩnh Thạnh). Việc xả lũ được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho hồ chứa nước.

Hiện nay, ở phía tây bắc thượng nguồn sông Kôn (giáp huyện An Lão) đang có mưa lớn, lượng mưa trong 24 giờ qua đạt 190 mm, lưu lượng nước về hồ Định Bình ở mức 600 m3/giây. Lúc 4 giờ sáng ngày 24/11, mực nước trạm thủy văn Vĩnh Sơn trên báo động 1, mực nước hồ Định Bình đang có xu hướng tăng.

Để ứng phó với diễn biến mưa lũ ở thượng nguồn sông Kôn, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định đề nghị Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định thực hiện vận hành điều tiết nước qua tràn xả lũ hồ chứa Định Bình, với lưu lượng tăng dần đều, căn cứ tình hình mưa và nước đến, điều tiết không vượt quá 600 m3/giây, bắt đầu từ 10 giờ ngày 24/11.

"UBND các huyện: Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát và TX.An Nhơn thông báo đến chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan để thông tin kịp thời đến người dân", ông Chương nói.

Mưa lớn đã gây ngập một số nơi trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh: ND.

Trong khi đó, ông Lê Văn Quế - Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Định Bình thông tin, hồ Định Bình lúc 5 giờ cùng ngày có mực nước 90.65 m, dung tích 209,056 triệu m3 (đạt 92% dung tích thiết kế), lưu lượng đến hồ là 612 m3/giây, lưu lượng qua hồ là 29 m3/giây.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định cũng đã ban hành công văn gửi UBND các huyện: An Lão, Hoài An và TX.Hoài Nhơn về việc vận hành mở tràn xả lũ duy trì mực nước hồ Đồng Mít (H.An Lão, Bình Định).

Cụ thể, Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định thực hiện vận hành điều tiết qua hồ Đồng Mit, dự kiến độ mở tăng dần tương ứng khoảng tăng 50 m3/giây mỗi lần, cách mỗi giờ tăng một lần nhằm duy trì mực nước hồ không vượt quá cao trình theo quy trình vận hành. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 1 giờ ngày 24/11 cho đến khi mực nước trạm thủy văn An Hòa vượt báo động 2.

Sạt lở ở miền núi, chính quyền cấm đường

Trong khi đó, tại huyện miền núi An Lão, Bình Định do mưa lớn kéo dài, quả đồi 2 bên đường đã sạt lở nghiêm trọng tràn xuống chắn ngang tuyến đường giao thông kết nối từ xã An Hưng (huyện An Lão) đi La Vuông xã Hoài Sơn (TX.Hoài Nhơn), khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Ông Đỗ Tùng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết, khu vực này vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới.

"Chúng tôi đã có thông báo cấm đường, không cho lưu thông qua đoạn này để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Vì lượng mưa lớn tại địa phương vẫn đang tiếp tục diễn ra", ông Đỗ Tùng Lâm nói.

Sạt lở nghiêm trọng ở huyện miền núi An Lão, Bình Định. Ảnh: ND.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, tuyến đường này thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), do Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư và được khởi công từ tháng 11/2023.

"Khối lượng sạt lở khoảng 500 khối đất, đã tràn xuống đường. Công trình này vẫn chưa nghiệm thu bàn giao, nên phía chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm xử lý dứt điểm khối lượng đất sạt lở và các vấn đề có liên quan", ông Đỗ Tùng Lâm cho hay.