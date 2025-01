Nước Thủ Dầu Một: Chốt tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền 14%, dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2025 vào 28/3

Theo Nghị quyết, Nước Thủ Dầu Một chốt tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền 14% và dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 28/3/2025.

Theo Nghị quyết, chốt tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 14%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng. Thời gian chi trả dự kiến ngày 12/2/2025.

Với hơn 110 triệu đơn vị đang lưu hành, ước tính Nước Thủ Dầu Một sẽ phải chi tương ứng 154 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 2/7. Nếu hoàn tất, công ty sẽ hoàn thành kế hoạch cổ đông giao tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Nước Thủ Dầu Một dự kiến sẽ tổ chức ngày 28/3.

Tại ước tính tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Nước Thủ Dầu Một cho biết, tổng sản lượng nước tiêu thụ trong năm đạt hơn 70,8 triệu m3, bằng 99% kế hoạch năm và 104% so với thực hiện năm 2023. Tỷ lệ thất thoát nước tăng 0,04% so với cùng kỳ lên 0,5%.

Với kết quả trên, tổng doanh thu năm 2024 đạt 571,6 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm và bằng 87% so với thực hiện năm 2023. Kết quả, Nước Thủ Dầu Một ước tính lãi sau thuế đạt 204,4 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm và 72% so với kết quả cùng kỳ.

Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận sau thuế năm 2024 giảm so với năm 2023 do năm 2023 có ghi nhận doanh thu tài chính là cổ tức của CTCP- Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (BWE). Năm 2024, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận tăng lượng cổ phiếu đầu tư do BWE chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngoài ra, chi phí dự phòng đầu tư tài chính và dự phòng lỗ chênh lệch tỷ giá tăng so với cùng kỳ năm trước.