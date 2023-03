Kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (HoSE: TDM) được xây dựng dựa trên doanh thu sản xuất nước tăng trưởng 10% và cộng thêm gần 94 tỷ đồng từ cổ tức của BWE vào doanh thu hoạt động tài chính.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (HoSE: TDM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 28/3 tại Bình Dương.

Hội đồng quản trị Nước Thủ Dầu Một đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng 27% so với kết quả thực hiện năm 2022, ước tính đạt hơn 642 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp lớn nhất là doanh thu sản xuất nước (dự kiến đạt 526,8 tỷ). Bên cạnh đó, doanh thu tài chính kỳ vọng đạt 115 tỷ đồng, tăng 379% nhưng doanh thu khác giảm 59% còn hơn 379 triệu đồng. Lãi sau thuế ước đạt 298,4 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2023 của Nước Thủ Dầu Một

Về chính sách cổ tức, năm 2023, TDM dự kiến phấn đấu đạt bằng hoặc cao hơn năm 2022 với tỷ lệ 13%.

Công ty cho biết, kế hoạch lợi nhuận năm 2023 được xây dựng dựa trên doanh thu sản xuất nước tăng trưởng 10% và cộng thêm gần 94 tỷ đồng từ cổ tức của BWE vào doanh thu hoạt động tài chính.

Cùng với đó, TDM cũng đã lên kế hoạch thi công các dự án của nhà máy nước Dĩ An và nhà máy nước Bàu Bàng. Tổng giá trị đầu tư đạt 591 tỷ đồng.

Cụ thể, với nhà máy nước Dĩ An, TDM dự kiến làm việc với các sở ban ngành để được cấp phép thi công tuyến ống nước thô D1600 mm trong năm 2023, vốn đầu tư khoảng 256 tỷ đồng.

Còn ở nhà máy nước Bàu Bàng, hoàn thiện thi công tuyến ống nước thô tự chảy D2.400 L=1.200m với tổng giá trị đầu tư 70 tỷ đồng và chuẩn bị kế hoạch đầu tư tuyến ống thô D1500 (dự kiến thực hiện cuối 2023) với tổng giá trị 265 tỷ đồng. TDM cho biết đang làm việc với JICA và ADB để vay vốn đầu tư. Dự kiến thực hiện vào cuối năm 2023.

Đồng thời, TDM cũng tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng. Kế hoạch trong đại hội cổ đông thường niên 2023 sẽ thay đổi mục đích sử dụng vốn, hủy bỏ nội dung trong Nghị quyết ĐHCĐ bất thường về việc phát hành tăng vốn để đầu tư tuyến ống nước thô D1600 từ trạm Tân Ba về nhà máy Dĩ An L=5km. Thay vào đó, công ty sẽ góp vốn vào cấp nước Gia Tân và kế hoạch mua cấp nước Cà Mau.

Nước Thủ Dầu Một mới thực hiện 89% kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Nước Thủ Dầu Một

Trong quý IV/2022, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận doanh thu đạt 125,7 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 73,9 tỷ đồng, giảm 45,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 49,2% lên 53,5% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2022, TDM ghi nhận doanh thu thuần đạt 479 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do hụt thu từ hoạt động tài chính, lợi nhuận sau thuế lại giảm 33% so với cùng kỳ, đạt 220 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, TDM mới thực hiện được 94% kế hoạch doanh thu và 89% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.