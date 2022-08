"Ông lớn" Vinaconex lợi nhuận bất ngờ tăng trưởng 278%

Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã chứng khoán: VCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 ghi nhận lợi nhuận đạt 171,9 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của Vinaconex cho thấy, lợi nhuận sau thuế quý II/2022 đạt 171,9 tỷ đồng, tăng 268,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tương đương tăng trưởng 278%.



Cũng theo báo cáo tài của Vinaconex, doanh thu bán hàng quý II/2022 đạt 2.172 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2021; Giá vốn bán hàng và dịch vụ cung cấp tiếp tục lỗ 1.861 tỷ đồng, lỗ 54% so với cùng kỳ.

Luỹ kế đến cuối quý II/2022, Giá vốn bán hàng và dịch vụ cung cấp Vinaconex lỗ 3.029 tỷ đồng, lỗ 51% so với cùng kỳ năm 2021.

Toà nhà Vinaconex. Ảnh: VCG

Tính đến ngày 30/6/2022, nợ phải trả của Vinaconex là 21.520 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn là 12.328 tỷ đồng; Nợ dài hạn 9.191 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Vinaconex là 9.928 tỷ đồng, tăng so 2.311 tỷ đồng so với hồi đầu năm 2022.

Lý giải về lợi nhuận có được, ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng giám đốc Vinaconex cho biết: "Kết quả lợi nhuận của Vinaconex có được là nhờ trong kỳ các chỉ tiêu hoạt động và doanh thu tài chính đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái".

Trước đó, Quý I/2022, Vinaconex đạt 1.333 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 736 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế 787 tỷ đồng.

Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 40% và 74% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vinaconex đạt 780 tỷ đồng, tăng 126% so với quý I năm trước. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.719 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với mức 858 đồng cùng kỳ năm trước.

Vinaconex có được con số tăng trưởng nêu trên là do hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty con mới đầu tư.

Tại Đại hội cổ đông vừa qua, Vinaconex đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 2022 đạt 15.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 143% và 169% so với thực hiện 2021. So với kế hoạch năm 2022, kết thúc quý I Vinaconex đạt 13% mục tiêu về doanh thu bao gồm cả doanh thu tài chính và 55,6% mục tiêu về lợi nhuận.

Năm 2022, Ban điều hành Vinaconex định hướng vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển trên ba trụ cột là xây dựng - bất động sản - đầu tư tài chính.

Trong lĩnh vực xây dựng, Vinaconex đã trúng thầu nhiều dự án lớn, điển hình là các gói thầu thuộc Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; thủy điện Yaly mở rộng; cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; Cung thiếu nhi Hà Nội; Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng…

Vinaconex đã Khởi công Gói thầu thi công cọc công trình nhà ga hành khách - dự án xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (tháng 3/2022); cây cầu dài nhất trên cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn – QL 45 đã hợp long nhịp chính vượt tiến độ 21 ngày trong tháng 4 vừa qua.