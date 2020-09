Pate Minh Chay có độc tố: Thu hồi chưa được 10% số hàng bán ra

Việc thu hồi các sản phẩm Pate Minh Chay gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ thu hồi hiện nay chưa được 10% so với số lượng hàng được bán ra thị trường.

Chiều ngày 1/9, thông tin liên quan đến việc thực phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới chứa độc tố cực mạnh khiến nhiều người nhập viện, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, đây là trường hợp rất nguy hiểm và hiếm gặp.

Theo bà Lan, trong ngày 30/8, Ban quản lý đã tiến hành rà soát, nắm bắt thông tin về số cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM đã mua và sử dụng các sản phẩm Pate Minh Chay do Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sối Mới kinh doanh, sản xuất.

Theo đó, thông tin hiện có 1.290 người tiêu dùng mua 1.559 hộp sản phảm Pate Minh Chay của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới trên địa bàn Thành phố.

Ngày 31/8, Ban quản lý an toàn thực phẩm đã yêu cầu lãnh đạo 24 quận, huyện triển khai thực hiện xử lý khẩn cấp các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Đồng thời, Ban quản lý cũng đã tiến hành xác minh, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân không sử dụng và thu hồi các sản phẩm gồm: Pate Minh Chay, Pate nấm hầu thủ, Ruốc nấm Heri vị hảo hạng, Muối vừng bát bảo đặc biệt, Ruốc nấm Heri Hương thảo mộc, Giò lụa lúa mì…

“Hiện tại, số người dùng mua sản phẩm của Công ty Lối Sối Mới là 1.223 người, ban quản lý đã liên hệ được với 1.101 người, còn 122 người chưa liên hệ được”, bà Lan nói và cho biết thêm, việc liên hệ với những người đã mua sản phẩm rất khó khăn, có khi là không liên lạc được.

Đơn cử như một trường hợp tại quận 5, mua 3 hộp sản phẩm Pate Minh Chay, đã sử dụng hết 1 hộp và đem tặng 2 hộp cho một người tiêu dùng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ban quản lý đã liên hệ và cung cấp thông tin cảnh báo cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại diện Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết thêm, đến nay mới thu hồi được 103 sản phẩm, tỷ lệ chỉ chiếm khoảng 10% so với số lượng hàng đã được bán ra thị trường thông qua kênh Online.

“Khi gọi điện, chúng tôi cảnh báo người dân ngừng sử dụng, nhưng không phải ai cũng hợp tác. Có người đích thân mang sản phẩm tới để nộp, nhưng có không ít người mua để biếu tặng hoạc bán lại nên việc thu hồi gặp rất nhiều khó khăn.

Do vậy, lỡ ai ăn rồi thì phải liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe. Bởi thực phẩm này có nguy cơ gây tử vong, trong trường hợp không tử vong thì cũng có thể khiến bệnh nhân bị liệt, rất nguy hiểm”, Trưởng ban Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM nói và thông tin thêm. Nguyên tác sử ụng an toàn thực phẩm là ăn chín, uống sôi, vi khuẩn sẽ bị diệt. Đây là vũ khí đơn giản nhất, rẻ tiền nhất để đảm bảo sức khỏe của mọi người trong gia đình.

Tính đến ngày 1/9, theo thông tin từ các bệnh viện trên địa bàn Thành phố, các bệnh nhân có sử dụng thực phẩm Pate Minh Chay đang được nằm điều trị tại các bệnh viện chuyên trách.

Cụ thể, Bệnh viện Chợ Rẫy có 06 ca. Trong đó có 02 ca được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 02 ca được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai và 02 ca được chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa.

Bệnh viện Nhiệt Đới có 02 ca được chuyển từ Bệnh viện Long An; Bệnh viện 115 có 01 ca được chuyển từ Bệnh viện tỉnh Bình Dương.

Thông tin về mức độ nguy hiểm của loại vi khuẩn có trong thực phẩm Pate Minh Chay, Bác sĩ Nguyễn Văn Hảo, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Chống độc người lớn, Bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM cho biết, độc tố trong thức ăn này sẽ tác động đến các dây thần kin, làm cho cơ bị liệt.

Đặc điểm chung của các bệnh nhân là không bị sốt, mà sau khi ăn xong 1 ngày thì sẽ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn, sụp mí, khó thở… Tỷ lệ tử vong đối với những trường hợp này rất cao, khoảng 20%. Trong trường hợp không gây tử vong thì cũng rất có thể khiến bệnh nhân bị liệt, hoặc các bệnh khác kèm theo.