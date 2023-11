PC Quảng Nam chủ động ứng phó mưa lũ, khắc phục nhanh sự cố lưới điện

Mưa to và kéo dài trong những ngày qua gây ra tình trạng ngập sâu, lũ quét, sạt lở trên nhiều địa bàn của tỉnh Quảng Nam, nhất là ở các địa phương miền núi, ảnh hưởng đến sự an toàn lưới điện và công tác ứng phó, vận hành cấp điện.

Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) tiếp tục chủ động thực hiện phương án PCTT&TKCN, bảo vệ an toàn lưới điện và kịp thời khắc phục sự cố do mưa lũ.

Tại huyện Phước Sơn, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở nhiều khu vực, trong đó tại một số vị trí trụ điện 110kV nằm phía taluy dương của quốc lộ 14E đoạn qua các xã Phước Hiệp, Phước Hòa đã xảy ra tình trạng sạt lở nặng, nguy cơ ngã đổ các trụ điện này rất cao.

Lãnh đạo PC Quảng Nam kiểm tra, động viên lực lượng PCTT tại trạm biến áp 110kV Phước Sơn. Ảnh: Nguyễn Lưỡng.

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Đội trưởng Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế PC Quảng Nam cho biết, sạt lở đất phía taluy dương ngay chân trụ 52 đường dây 110kV Phước Sơn – Đăkmi 4B đã làm đổ sập tường rào trạm biến áp 110kV Phước Sơn khoảng 30m, một lượng lớn đất đá tràn vào TBA này gây nguy cơ mất an toàn.

Đơn vị đã triển khai phủ bạt sườn đồi dưới chân cột và dùng bao tải cát xếp thành hàng ngang, ngăn chặn đất tràn thêm vào trong trạm. Tại vị trí trụ 32 của đường dây 110kV Phước Sơn – Đăkmi 4B cũng có nguy cơ đổ sập do mưa lớn làm sạt lở mái taluy dương, nơi được san gạt để thi công mở rộng quốc lộ 14E. "Đội đã phối hợp với đơn vị thi công công trình mở rộng quốc lộ 14E tăng cường phủ bạt tại vị trí cột 32 này để giảm nguy cơ sạt lở", ông Nguyễn Huy Hoàng nói.

Kiểm tra, xử lý một số vị trí xung yếu bị ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: Trần Mạnh.

Cũng tại Phước Sơn, xuất tuyến trung thế 473 PSO do Điện lực Hiệp Đức trực tiếp quản lý vận hành có vị trí cột 34/53 gần điểm sạt lở có nguy cơ ngã đổ nếu tiếp tục mưa lớn trong những ngày đến. "Để đảm bảo cấp điện cho các xã Phước Hòa, Phước Hiệp, Phước Xuân huyện Phước Sơn phụ tải Vàng Ngọc Lĩnh bằng xuất tuyến này, đơn vị chúng tôi tính trước phương án chuyển tải và phương án sử dụng trụ tạm để khắc phục sự cố ngã cột này", ông Tưởng Tám – Giám đốc Điện lực Hiệp Đức thông tin.



Theo ông Phan Văn Hải – Trưởng Phòng Điều độ PC Quảng Nam, đến 6 giờ sáng ngày 16/11/2023, do mưa lớn, nước ngập cao và sạt lở gây sự cố đường dây mất điện các xã Phước Hiệp, Phước Hòa (huyện Phước Sơn), xã Trà Bui (huyện Bắc Trà My); sa thải một số nhánh rẽ hạ thế tại huyện Nông Sơn. Tổng cộng có 2.579 khách hàng bị mất điện, đến 11 giờ 40 ngày 16/11 đã khôi phục cấp điện lại cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng.

Trước đó, lúc hơn 8 giờ sáng ngày 14/11/2023, mưa lũ lớn đã làm ngã một cột điện trung thế của đường dây 472 trạm trung gian 35/22kV Bắc Trà My. Điện lực Trà My đã nhanh chóng xử lý sự cố, đến trưa cùng ngày đã khôi phục đóng điện lại cho tất cả các khách hàng.

Việc kiểm tra, khắc phục sự cố điện gặp khó khăn do dước lũ dâng cao, sạt lở nhiều nơi. Ảnh: Phan Kiên.

Ông Võ Anh Hùng – Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN PC Quảng Nam cho biết, công ty đã chủ động triển khai phương án PCTT&TKCN; tập trung mọi nỗ lực nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại lưới điện do thiên tai, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao thế. Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung và tỉnh Quảng Nam, PC Quảng Nam đưa ra mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải quan trọng; đảm bảo nguồn điện phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai, trong đó ưu tiên cấp điện dự phòng cho các trung tâm huyện, thị xã, thành phố.



Trước, trong và sau mưa lũ, lãnh đạo PC Quảng Nam và các phòng ban, đơn vị ứng trực 24/24, bám sát theo dõi thông tin mưa lũ để điều hành ứng phó kịp thời. Từ phương án PCTT&TKCN đã lập, các đơn vị trực thuộc chủ động sa thải phụ tải theo mực nước đảm bảo an toàn điện trong nhân dân; chủ động làm việc với địa phương để được hỗ trợ trong công tác PCTT đảm bảo phương châm "4 tại chỗ" khi có sự cố lưới điện do lũ lụt, sạt lở gây ra. Đồng thời tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông cho CBCNV Công ty trong quá trình phòng chống thiên tai.