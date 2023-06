Công ty Điện lực Quảng Nam tăng cường công tác tiết kiệm điện

Thời gian gần đây, nắng nóng gay gắt, hạn hán, thiếu nước kéo dài làm cho mực nước các hồ thủy điện xuống thấp, giảm mạnh so với cùng kỳ nhiều năm trước, ảnh hưởng lớn đến khả năng phát điện của các nhà máy thuỷ điện.

"Nóng" với yêu cầu sử dụng điện tiết kiệm

Theo dự báo, tình trạng nắng nóng, hạn hán có khả năng diễn ra nghiêm trọng hơn và nguy cơ thủy điện thiếu hụt nguồn nước sẽ tiếp diễn trong năm 2023.

Trong khi đó, thời tiết nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Phụ tải toàn hệ thống điện quốc gia đã tăng lên mức kỷ lục mới; công suất tiêu thụ cực đại đạt 44.600 MW, cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Ngô Tấn Cư – Tổng Giám đốc EVNCPC (thứ tư, trái) và ông Nguyễn Hữu Khánh – Giám đốc PC Quảng Nam (thứ hai, phải) động viên người lao động thực hiện tốt phương án cấp điện mùa nắng nóng, tích cực hưởng ứng tiết kiệm điện. Ảnh: Việt Hảo.

Ngày 13/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 397 về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đã yêu cầu làm tốt việc sử dụng tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các tháng cao điểm nắng nóng.



Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Chỉ thị nêu cụ thể việc thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; đối với các hộ gia đình; các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; tại doanh nghiệp sản xuất.

Tại Quảng Nam, ngày 18/05/2023, UBND tỉnh cũng đã có văn bản số 3046 chỉ đạo về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong mùa khô và năm 2023 và đã được các sở, ngành liên quan cũng như các địa phương triển khai nhanh chóng, kịp thời.

Các giải pháp cấp bách về tiết kiệm điện (TKĐ) đã được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp cùng Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) triển khai nhằm góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong mùa nắng nóng và năm 2023.

PC Quảng Nam phát loa tuyên truyền tiết kiệm điện tại các nơi đông dân cư, doanh nghiệp sản xuất…. Ảnh: Việt Hảo.

Phương án về đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng, khô hạn và công tác tiết kiệm điện được PC Quảng Nam quan tâm triển khai ngay từ đầu năm. Đầu tháng 3, Công ty có văn bản số 1188 về phương thức cấp điện mùa khô tỉnh Quảng Nam năm 2023.



Ông Nguyễn Hữu Khánh – Giám đốc PC Quảng Nam cho biết: "Công ty thực hiện phương thức với nguyên tắc: Đảm bảo an ninh điện, hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy và chất lượng điện năng; vận hành hiệu quả các nguồn điện phân tán, nhà máy thủy điện; ưu tiên cung cấp điện liên tục cho các phụ tải quan trọng, trạm bơm phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn. PC Quảng Nam khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở, doanh nghiệp cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm buổi trưa từ 11h30' đến 14h30', buổi tối từ 20h đến 22h".

Công ty tiếp tục có các văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc thực hiện các chương trình của Chính phủ, của tỉnh như: kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023; tăng cường công tác tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng… Cùng với toàn ngành điện, thời gian qua PC Quảng Nam tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện, vận động khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại; đồng thời phổ biến, quán triệt tất cả CBCNV công ty gương mẫu thực hành TKĐ.

Với những cố gắng nêu trên, thông điệp"Tiết kiệm điện – Thành thói quen" đã được người dân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực.

"Tiết kiệm điện – Thành thói quen"

Với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trong tỉnh, sự vào cuộc tích cực từ nhiều phía, thông điệp"Tiết kiệm điện – Thành thói quen" đã được người dân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, chú trọng thực hành tiết kiệm điện. Dễ nhìn thấy nhất là hệ thống đèn chiếu sáng, các doanh nghiệp chiếu sáng giao thông điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch của phương án vận hành được phê duyệt; tiết giảm 50% công suất của hệ thống chiếu sáng sau 22h.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, các địa phương triển khai ngay việc tiết giảm chiếu sáng công cộng, giao thông, trang trí, quảng cáo…. Ảnh: Việt Hảo.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng giảm 50% công suất của các hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên và các khu vực công cộng; dừng hoạt động một nửa số thang máy để di chuyển bằng thang bộ giữa các tầng gần nhau.



Tại các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ cũng thực hiện việc tắt hệ thống chiếu sáng trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ sau 22 giờ. Các cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện việc dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 22h; tham gia các chương trình điều chỉnh giảm phụ tải (DR) phi thương mại khi có đề nghị từ các Điện lực khu vực.

Qua vận động của PC Quảng Nam, đã có 122 khách hàng ký thỏa thuận tham gia chương trình DR, điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện, trong đó có 27 khách hàng là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, với tổng công suất đăng ký là 40,24kW; đặc biệt là các khách hàng lớn trên địa bàn. Công ty chủ động thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất, cần bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, mặt khác về lâu dài cần cải tiến hoặc thay thế các thiết bị cũ bằng các thiết bị có hiệu suất cao hơn.

Đặc biệt, tại các hộ gia đình chú ý tắt thiết bị khi không sử dụng, sử dụng máy điều hoà ở nhiệt độ từ 27 độ C trở lên và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà; sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng…

Về phía PC Quảng Nam cũng đã phổ biến, hướng dẫn, vận động CBCNV tích cực hưởng ứng, gương mẫu thực hành tiết kiệm điện. Công ty có quy định thưởng với đơn vị/cá nhân thực hiện tốt và cũng xử lý đối với những trường hợp không thực hiện.