Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng, xử lý dứt điểm vướng mắc 4 dự án cao tốc phía Nam

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 7310/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình - Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 về việc khẩn trương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 04 dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 thuộc Đoàn Kiểm tra số 01.

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đang được yêu cầu đẩy nhanh thi công

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư của các dự án trước ngày 15/8/2025.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, theo tiến độ đề ra, 04 dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Đoàn Kiểm tra số 1 sẽ thông xe kỹ thuật khoảng 86,47/231,27km vào dịp 19/8/2025; đến hết tháng 9/2025 sẽ thông xe kỹ thuật thêm khoảng 114,7km và hoàn thành toàn bộ 30,1km còn lại trong tháng 12/2025.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 yêu cầu các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk huy động chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an tỉnh tổ chức bảo vệ thi công trên các vị trí, đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng nhưng người dân cản trở trong quá trình lu lèn nền đường và thi công nổ mìn.

Chính phủ yêu cầu kiên quyết xử lý các vấn đề. Tiếp tục tổ chức bảo vệ thi công theo kế hoạch của nhà thầu; đồng thời tổ chức đối thoại, tuyên truyền để người dân đồng tình, ủng hộ các chính sách đền bù theo quy định và cam kết đền bù, hỗ trợ của các chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương, tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 15/8/2025.

Cử các đơn vị đầu mối để chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện Dự án liên hệ, phối hợp làm việc trong quá trình triển khai các công việc còn lại của Dự án.

Phó Thủ tướng giao đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng trực tiếp làm việc với thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk để đôn đốc, báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực.

Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu kiểm soát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng công trình, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công của các nhà thầu; kịp thời chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc để các dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.