Phú Yên: Siêu thị “ứng biến” với hàng thực phẩm mùa Covid-19

Việc tổ chức các điểm bán hàng thực phẩm mang đi nhằm tạo sự thuận lợi, nhanh gọn nhất đối với người tiêu dùng, tránh việc tập trung đông người, góp phần tích cực phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 4/6, ông Phạm Hoàng Hưng - Giám đốc Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đơn vị đồng loạt khai trương các gian hàng Take Away (quầy bán thực phẩm mang đi) tại mặt tiền siêu thị chính, các cửa hàng Co.op Food trực thuộc tại TP.Tuy Hòa, Co.op Food Hòa Xuân Tây (huyện Đông Hòa), Co.op Food Chí Thạnh (huyện Tuy An).

Một gian hàng thực phẩm mang đi, tại mặt tiền Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa

Đây là các quầy với nhiều loại hàng thực phẩm chế biến sẵn phong phú, từ các phần ăn sáng, ăn vặt, thức ăn gia đình, các loại nước giải khát… được phục vụ tận tình, nhanh gọn. Khách hàng đến với các điểm Take Away còn được tặng quà khuyến mãi, giảm 10% hóa đơn khi check in (chụp hình) tại gian hàng, ship miễn phí tận nơi với bán kính 6km khi có hóa đơn từ 100.000 đồng,…

Take Away của Co.opmart và Co.op Food cam kết những nguyên liệu chế biến thực phẩm tại các địa điểm này đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng.

Theo ông Phạm Hoàng Hưng, việc tổ chức các điểm bán hàng thực phẩm mang đi nhằm tạo sự thuận lợi, nhanh gọn nhất đối với người tiêu dùng, tránh việc tập trung đông người, góp phần tích cực phòng chống dịch Covid-19.



Trong tháng 5/2021, chính các gian hàng Take Away hiện nay đã là điểm bán hàng hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nhiều nông dân vùng chuyên canh tại Phú Yên.