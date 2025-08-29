Phường Nha Trang: Đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình đường Lê Thánh Tôn

UBND phường Nha Trang (Khánh Hòa) vừa có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn.

Theo văn bản phường Nha Trang, hiện nay công trình cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn đang trong quá trình thi công; nhằm đảm bảo an toàn giao thông mỹ quan đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường học trên địa bàn phường chuẩn bị khai giảng năm học mới 2025-2026 địa phương đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương thực hiện.

Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện các hạng mục còn dang dở tại xung quanh khu vực các trường học trước thời điểm khai giảng. Đảm bảo lòng đường, vỉa hè luôn được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, không để vật liệu xây dựng phế thải bừa bãi dưới lòng đường gây cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, cần bố trí biển báo rào chắn, đèn báo hiệu (ban đêm) theo đúng quy định về báo hiệu đường bộ. Bố trí người điều tiết giao thông trong giờ cao điểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và học sinh khi di chuyển.

Qua ghi nhận của PV, đến nay công trường dự án vẫn còn ngổn ngang máy móc, vật liệu, xà bần gây mất mỹ quan đô thị, không đảm bảo an toàn giao thông.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh cho biết, việc thi công vỉa hè và hạ hầm hệ thống đường dây điện, đường dây thông tin rất phức tạp. Bên cạnh đó, việc nhiều tuyến đường ở nội đô Nha Trang hiện vướng 3 khung giờ cấm các loại ô tô lớn ra vào nên ảnh hưởng đến việc điều phương tiện hoạt động thi công. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục thực hiện và tăng ca, tăng giờ để thực hiện tiến độ của dự án.

Được biết, dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Ngã 6 đến đường Trần Phú) được khởi công từ tháng 2 và dự kiến hoàn thành vào ngày 20/8/2025.

Dự án này do Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng TP. Nha Trang (cũ) làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh làm nhà thầu xây dựng. Từ ngày 1/7/2025, dự án được giao về cho Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn gồm các hạng mục, như: Xây dựng hào kỹ thuật nằm dưới lòng đường có chiều sâu 0,7m; bố trí thêm 4 hào kỹ thuật băng đường; hạ ngầm toàn bộ hệ thống dây cáp của đơn vị viễn thông, dây cáp điện lực, dây cáp của hệ thống chiếu sáng…



