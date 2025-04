PNJ trình kế hoạch kinh doanh thận trọng, muốn mua lại 8 triệu cổ phiếu quỹ nhằm bảo vệ cổ đông

Cụ thể, PNJ dự kiến mua lại tối đa khoảng 8 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Mục đích mua lại nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và giá trị doanh nghiệp trước những biến động mạnh của thị trường chứng khoán.

Công ty dự kiến nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Phương thức giao dịch dự kiến là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

HĐQT sẽ được ủy quyền quyết định thời điểm mua cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, tùy thuộc vào diễn biến thị trường. Sau khi hoàn tất việc mua lại, công ty sẽ làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa phiên 14/4 là 73.700 đồng/cổ phiếu, ước tính PNJ cần chi ra hơn 589 tỷ đồng để hoàn tất việc mua lại tối đa lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Đáng chú ý, HĐQT PNJ diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ ghi nhận những diến biến khá tiêu cực trong thời gian qua, cùng chiều với nhịp điều chỉnh của thị trường chung.

Mã này đã giảm mạnh 5 phiên liên tiếp, trong đó 3 phiên giảm kịch biên độ và 2 phiên đóng trần. Đóng cửa phiên hôm nay, PNJ đứng giá 73.700 đồng/cp, tương ứng vốn hóa đạt 24.903 tỷ đồng.



Diễn biến cổ phiếu PNJ trong 1 tháng qua. Nguồn: Fireant.vn.

Giữa lúc giá vàng 'nóng bỏng tay', PNJ đặt lợi nhuận thận trọng

Liên quan tới ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra ngày 26/4 tới đây, PNJ sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 'thận trọng' với mục tiêu doanh thu 31.607 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2024. Tương ứng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 1.960 tỷ đồng, giảm 7% so với mức kỷ lục năm qua.

Theo ban lãnh đạo PNJ nhận định, ngành vàng trang sức đối mặt với khó khăn “kép” trong bối cảnh nguồn cung nguyên vật liệu khan hiếm do giá vàng tăng và sức mua chung của ngành hàng trang sức, ngành bán lẻ hàng xa xỉ suy yếu. Tuy nhiên, công ty đã linh hoạt, chủ động tiến hành loạt cải cách, đổi mới để duy trì sức tăng trưởng.

Theo PNJ, thông thường khi thị trường gặp khó, các công ty sẽ không đầu tư. Tuy nhiên, PNJ vẫn đầu tư mở rộng song song bảo toàn lợi nhuận cho Công ty.

Về phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT trình kế hoạch chia cổ tức năm 2024 theo như kế hoạch với 20% bằng tiền mặt. Trong đó, Công ty đã tạm ứng 6%, dự kiến sẽ chi trả thêm 14% thời gian tới. Kế hoạch cổ tức năm 2025 tiếp tục giữ ở mức 20%.

Công ty cũng dự kiến trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 0,96%, tương đương với 3,24 triệu cổ phiếu. Giá ưu đãi 20.000 đồng/cp, thấp hơn nhiều so với mức giá trên thị trường. Đối tượng chào bán là thành viên HĐQT, ban điều hành, cố vấn cao cấp, quản lý, chuyên gia và nhóm nhân sự chủ chốt.

Ngoài ra, PNJ sẽ tiến hành thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 của 3 thành viên HĐQT là bà Trần Ngọc Phương Thảo, ông Nguyễn Tuấn Hải và bà Tiêu Yến Trinh trở lại HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 37.823 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục 2.113 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với năm 2023.

Theo PNJ, năm qua trong khi thị trường trang sức tăng trưởng âm mấy chục phần trăm, riêng PNJ vẫn tăng trưởng dương nhờ công ty mở rộng mạng lưới để chiếm thị phần và tiếp tục tung ra các bộ sưu tập mới cho các nhóm khách hàng riêng biệt.

Ban lãnh đạo cho biết thêm, số lãi thực tế có thể cao hơn nhưng công ty ưu tiên dùng để tái đầu tư cho tương lai, vì PNJ luôn nhìn xa để đi đường dài, cân bằng lợi ích ngắn hạn và dài hạn. Công ty sẽ không đi theo áp lực lợi nhuận ngắn hạn.

Chứng khoán SHS dự báo, năm 2025, PNJ đạt doanh thu thuần 42.422 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 14,5% so với năm 2024, lên 2.422 tỷ đồng, tích cực hơn rất nhiều so với kế hoạch do chính Công ty đưa ra.