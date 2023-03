PV POWER (POW) ước doanh thu tháng 2 vượt 49% kế hoạch

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HoSE: POW) vừa thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 2/2023 và kế hoạch kinh doanh tháng 3.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HoSE: POW) cho biết tháng 2/2023 là thời điểm mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, và bắt đầu chuyển sang mùa khô ở miền Trung. Giá điện thị trường toàn phần FMP trung bình tháng 2 cao, khoảng 1.928 đồng/kWh.

Doanh thu ước đạt 2.809 tỷ đồng, tăng 64% so với tháng 1/2023 và 35% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng điện từ các nhà máy điện khoảng 1,5 tỷ kWh, tăng 36% so với tháng trước. Theo đó , công ty vượt lần lượt 49% và 45% về chỉ tiêu doanh thu và chỉ tiêu sản lượng điện tháng.

Kế hoạch tháng và ước tính kết quả kinh doanh tháng 2 năm 2023

Ước kết quả tham gia thị trường điện tháng 2 tại các nhà máy điện

Trong đó, nhà máy điện Cà Mau 1&2 có kế hoạch giao khí tháng 2 khoảng 108 triệu Sm3, tương ứng có thể phát sản lượng 520 triệu kWh. Đầu tháng 2, hệ thống cung cấp khí PM3 – Cà Mau đã xảy ra sự cố nhiều lần, ảnh hưởng đến khả năng cấp khí cho nhà máy điện Cà Mau Cà Mau 1&2.

Tuy nhiên, nhà máy điện Nhơn Trạch 1 được giao sản lượng điện hợp đồng thấp (Qc khoảng 18,8 triệu kWh, từ ngày 21 - 24/3). Song, sản lượng của NT1 vượt xa Qc được giao do giá thị trường cao và nhà máy được cấp đủ khí để vận hành. Tương tự, nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và Vũng Áng cũng vượt Qc được giao.

Đối với các nhà máy thủy điện, nhà máy điện Hủa Na cân đối chào giá vận hành đạt hiệu quả cao, đồng thời giữ nước đáp ứng nhu cầu cho vận hành trong mùa nắng nóng. Còn nhà máy điện Đakđrinh trong tình hình thủy văn thuận lợi đã chào giá vận hành tối đa sản lượng có thể, theo điều động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).

Luỹ kế 2 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện từ các nhà máy điện của PV Power khoảng 2,6 tỷ kWh; doanh thu ước đạt 4.974 tỷ đồng.

Về tình hình đầu tư dự án mới, PV Power cho biết nhà thầu EPC của dự án đầu tư nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 đang xử lý nền, hoàn tất thiết kế để triển khai các bước tiếp theo. Bên cạnh đó, công ty còn triển khai công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Tháng 3/2022, PV Power đặt mục tiêu sản lượng đạt hơn 1,3 tỷ kWh và tổng doanh thu đạt 2.627 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/3, giá cổ phiếu POW bất ngờ giảm 0,38% sau 5 phiên giao dịch liên tiếp tăng, hiện xuống ở mức còn 12.950 đồng/ cổ phiếu.