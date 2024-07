PVcomBank nhận 2 giải thưởng quốc tế từ tạp chí uy tín hàng đầu châu Á

Năm thứ ba liên tiếp, Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) là “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất” (Digital Transformation of the Year - Vietnam). Bên cạnh đó, PVcomBank cũng nhận thêm giải thưởng “Ngân hàng có sản phẩm số hiệu quả dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ” (SME Digital Innovation of the Year - Vietnam).

Cả hai giải thưởng PVcomBank vừa nhận được đều liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số. Đây là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của Ngân hàng trong hành trình số hóa toàn diện, không ngừng tích hợp, ứng dụng các nền tảng công nghệ hiện đại vào mọi lĩnh vực hoạt động. Điều này cho phép PVcomBank vận hành theo mô hình linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng sự vận động liên tục của thị trường, nâng cao giá trị trải nghiệm cho khách hàng, hướng tới định vị mới đó là trở thành ngân hàng có giải pháp tài chính toàn diện. Đại diện PVcomBank nhận 2 giải thưởng quốc tế từ tạp chí uy tín hàng đầu châu Á - ABF Năm 2023 và nửa đầu năm 2024 tiếp tục chứng kiến những bước tiến vượt bậc của PVcomBank trong hành trình số hóa, đa dạng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ. Theo đó, Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính tiên phong triển khai ứng dụng điện toán đám mây AWS tại Việt Nam, hướng tới đáp ứng các mục tiêu về tối ưu chi phí, hiện đại hóa mô hình kinh doanh, mang lại các cơ hội về chuyển đổi sáng tạo, thích ứng nhanh, nâng cao khả năng phục vụ khách hàng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để PVcomBank ra mắt phiên bản ứng dụng ngân hàng số mới - PVConnect, thay thế cho ứng dụng cũ PV Mobile Banking với sự cải tiến vượt bậc về công nghệ, tạo ra trải nghiệm hiện đại và khác biệt cho người dùng. Ứng dụng này đã được đưa vào sử dụng cho toàn bộ khách hàng của PVcomBank từ ngày 01/7/2024 vừa qua.

Không những vậy, PVcomBank cũng tự hào là một trong những ngân hàng đầu tiên kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, ứng dụng căn cước công dân gắn chip vào hoạt động định danh, xác thực điện tử trong việc mở tài khoản thanh toán bằng phương thức eKYC cho khách hàng cá nhân. Ngoài ra, việc triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong thanh toán cũng ghi nhận một bước tiến quan trọng của PVcomBank, góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu tại chương trình chuyển đổi số quốc gia và ngành ngân hàng. Trong thời đại cuộc cách mạng 4.0 bùng nổ với sự phát triển của công nghệ, PVcomBank cũng khai thác và ứng dụng triệt để các nền tảng hiện đại nhằm tạo ra những tiện ích tối ưu cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính số. Cụ thể, bên cạnh phân khúc bán lẻ, Ngân hàng cũng tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển thêm nhiều giải pháp tài chính cho các khách hàng tổ chức: Mở tài khoản doanh nghiệp trực tuyến bằng phương thức eKYC; Ứng dụng triển khai dịch vụ tài chính số tích hợp hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP; Nâng cấp hệ thống PVcomBank Business cùng ứng dụng phê duyệt giao dịch và cấp mã OTP tiện lợi; Không ngừng mở rộng dịch vụ tài chính trên các kênh đối tác (hợp tác với VNPT cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính số cho khách hàng trên nền tảng oneSME)… Đối với các doanh nghiệp, điều này không chỉ mang tới sự thay đổi tích cực trong kinh doanh mà còn góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là ở phân khúc khách hàng SME. Điều này đã được ABF đánh giá cao và vinh danh PVcomBank với giải thưởng "Ngân hàng có sản phẩm số hiệu quả dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ". Chia sẻ về việc nhận 2 giải thưởng từ ABF, đại diện PVcomBank cho biết: "Chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng, tạo ra những cơ hội mới đồng thời mang đến những giá trị vượt trội cho khách hàng. Là một tổ chức tài chính hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, PVcomBank sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để hoàn thiện các nền tảng công nghệ, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các sản phẩm tài chính số. Đây là cơ sở để Ngân hàng nâng cao khả năng phục vụ, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong kỷ nguyên công nghệ hiện đại". Trong những năm trước đó, ABF cũng từng vinh danh PVcomBank ở nhiều hạng mục giải thưởng khác như: "Ngân hàng có hoạt động Marketing & Thương hiệu sáng tạo hiệu quả" (2023), "Thẻ tín dụng sáng tạo đột phá" (2020), "Ngân hàng có sản phẩm tín dụng cá nhân mới tiêu biểu" (2019) và "Ngân hàng có giải pháp quản lý dòng tiền mặt doanh nghiệp hiệu quả" (2019)… Những thành tích ấn tượng này không chỉ khẳng định vị thế và sự phát triển của PVcomBank, mà còn hứa hẹn mang lại nhiều giá trị, nâng tầm trải nghiệm khách hàng trong tương lai.

