Quảng Nam: Doanh nghiệp nào đưa sản phẩm thuộc "quốc bảo của Việt Nam" gắn đến 3 sao?

Sâm Ngọc Linh là một loại sâm mọc tự nhiên trên núi Ngọc Linh. Đây là một loại sâm được phong "quốc bảo của Việt Nam" và loài đặc sản cực kỳ quý hiếm của vùng đất Quảng Nam. Và loại sâm quý này đã được một doanh nghiệp tư nhân chiết xuất thành sản phẩm trà tham gia sản phẩm OCOP và được gắn 3 sao cấp huyện.

Từ khi triển khai, thực hiện Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tại huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đến nay đã có hàng chục sản phẩm nhà nông được gắn sao.

Tại huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đầu tư mạnh về phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Phòng NNPTNT huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, về phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đến cuối năm 2018 UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt 2 dự án: Dự án liên kết sản xuất bưởi da xanh và Dự án liên kết sản xuất dưa hấu. Tuy nhiên, chỉ có 1 dự án liên kết sản xuất bưởi da xanh trên địa bàn xã Tam Lãnh triển khai thực hiện với qui mô sản xuất 5,5 ha và kinh phí thực hiện 1.588.461.000 đồng, kinh phí nhà nước hỗ trợ là 220,655 triệu đồng. Hiện tại cây Bưởi đang sinh trưởng phát triển tốt.

Đối với sản phẩm OCOP, trên địa bàn huyện Phú Ninh đến nay có hàng chục sản phẩm được gắn 3 đến 4 sao từ cấp huyện đến cấp tỉnh (Trong ảnh: sản phẩm Trà Sâm ngọc linh và Nấm Lim Xanh được gắn 3 sao cấp huyện)

Trong năm 2019 và 2020, địa phương tiếp tục chi hàng tỷ để triển khai với gần chục dự án, tổng kinh phí thực hiện trên 16,156 tỷ đồng, kinh phí nhà nước hỗ trợ 2,612 tỷ đồng, đến nay các địa phương tiếp tục thực hiện và giải ngân những hạng mục dự án còn lại trong năm 2020.

Đối với sản phẩm OCOP, năm 2018 huyện Phú Ninh đã tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện với các sản phẩm như: Cải Bó xôi do HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Trường Thành sản xuất; Dưa hấu Kỳ Lý do HTX Thực phẩm sạch Phú Ninh sản xuất; Trứng gà Văn Học do Trang trại Chăn nuôi gà đẻ trứng Văn Học sản xuất. Hiện nay tỉnh đã công nhận 2 sản phẩm đạt 3 sao là trứng gà Văn Học và Cải bó xôi.

Trà sâm Ngọc Linh được chiếc xuất từ sâm Ngọc Linh, đây là một loại dược liệu quý hiếm được phong là Quốc Bảo của Việt Nam do Công ty TNHH Minh Triết (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) sản xuất.

Đến năm 2019, Chương trình OCOP có thêm 4 sản phẩm tham gia được tỉnh công nhận 3 sao; với tổng kinh phí hỗ trợ năm 2019 là 619,886 triệu đồng.

Riêng năm 2020, có thêm 22 sản phẩm tham gia OCOP, đến nay đã được UBND tỉnh đưa 15/22 sản phẩm vào kế hoạch thực hiện chương trình năm 2020 từ 3 đến 4 sao.

"Riêng sản phẩm OCOP, thời gian tới huyện đưa chương trình này vào Nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp; ban hành kế hoạch, chương trình công tác chỉ đạo trọng tâm ở các cấp chính quyền địa phương. Triển khai thực hiện tốt theo chu trình OCOP thường niên, trong đó chú ý tư vấn, hỗ trợ phát triển sản phẩm, tham gia đánh giá, xếp hạng đối với các sản phẩm trong kế hoạch nhằm mục đích khai thác tốt các sản phẩn có tiểm năng, lợi thế, công nghệ địa phương,…", Phòng NNPTNT huyện nhấn mạnh.

Sẩn phẩm OCOP của Công ty TNHH Minh Triết được trao giải "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng"

Trao đổi với bà Lê Thị Bích Luyện - Giám đốc Công ty TNHH Minh Triết (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), đây là đơn vị có 2 sản phẩm là Trà sâm Ngọc Linh và Trà Nấm lim xanh đã được công nhận 3 đến 4 sao cấp huyện.

"Sâm Ngọc Linh là một loại sâm mọc tự nhiên trên núi Ngọc Linh. Đây là một loại sâm được phong Quốc bảo của Việt Nam và loài đặc sản cực kỳ quý hiếm của vùng đất Quảng Nam. Còn nấm lim xanh là một loại nấm đã được phát triển trên địa bàn một số huyện miền núi và trung du Quảng Nam, đây là loại dược liệu mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Nhận thấy được giá trị to lớn của hai loại dược liệu quý hiếm này, Công ty Minh Triết đã nghiên cứu, kết hợp cho ra đời sản phẩm trà túi lọc mang tên Trà Sâm ngọc linh và Nấm Lim Xanh mang thương hiệu riêng của mình", bà Luyện chia sẻ.

Nhiều sản phẩm được sản xuất thành công từ sâm Ngọc Linh của Công ty TNHH Minh Triết (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh)

Cũng theo bà Luyện, đây là hai loại sản phẩm an toàn tiện dụng nhưng không kém phần chất lượng, thích hợp khi sử dụng mọi thời điểm và thời gian. Ngoài ra, hai sản phẩm trên đã tham gia chương trình OCOP và được công nhận 3 đến 4 sao cấp huyện. "Mục đích của đơn vị sản xuất ra hai loại sản phẩm Trà Sâm ngọc linh và Nấm Lim Xanh nhằm đem tinh túy của địa phương đi khắp dải đất hình chữ S và dần vương ra thị trường quốc tế để giúp người dân, người bệnh có một sức khỏe và niềm tin trọn vẹn…", bà Luyện nói.