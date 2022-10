Quảng Nam: Khởi công xây dựng 2 nhà làm việc công an xã trị giá 7,4 tỷ đồng

Kinh phí đầu tư xây dựng hai nhà làm việc công an xã Tiên Lãnh và Tiên Ngọc là 7,4 tỷ đồng do Công an huyện Tiên Phước làm chủ đầu tư.

Ngày 7/10, Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã khởi công xây dựng nhà làm việc Công an xã Tiên Lãnh và nhà làm việc Công an xã Tiên Ngọc.

Công trình nhà làm việc Công an xã Tiên Lãnh và nhà làm việc Công an xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước nằm trong khuôn viên UBND hai xã Tiên Lãnh - Tiên Ngọc. Mỗi nhà làm việc được xây dựng bao gồm, một nhà làm việc 2 tầng với diện tích xây dựng 400m2, trong đó có phòng họp, phòng tiếp dân, phòng làm việc, nhà ăn… đảm bảo đủ điều kiện cho cán bộ chiến sĩ học tập, sinh hoạt, công tác. Kinh phí đầu tư xây dựng hai nhà làm việc 7,4 tỷ đồng do Công an huyện Tiên Phước làm chủ đầu tư.

Đây là 2 nhà làm việc đầu tiên được khởi công xây dựng, trong tổng số 25 nhà làm việc Công an xã trong tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh đầu tư xây dựng trong năm 2022.

Khởi công xây dựng nhà làm việc của Công an xã Tiên Lãnh và nhà làm việc Công an xã Tiên Ngọc. Ảnh: N.H

Video khởi công nhà làm việc của công an xã

Được biết, toàn tỉnh có 1.101 Công an chính quy được điều động bố trí về 241 xã, phường, thị trấn làm việc, tuy nhiên trong đó có 204 xã chưa có trụ sở riêng. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2029, UBND tỉnh sẽ phân kỳ đầu tư xây dựng 204 nhà làm việc cho Công an xã với tổng kinh phí 857 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: T.H

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị có liên quan trong công tác chuẩn bị thực hiện dự án và đề nghị đơn vị thi công phải tiến hành thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động… để sớm hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng, góp phần phục vụ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Việc đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc Công an xã trên địa bàn Quảng Nam nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ công an xã có nơi làm việc, sinh hoạt ổn định, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và đảm bảo tốt an ninh trật tự địa phương…", Thiếu tướng Dũng cho biết.