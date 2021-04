Quảng Nam: Ký kết hợp tác giữa Ngân hàng CSXH với Công an tỉnh nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng

Ngày 10/4, Công an tỉnh Quảng Nam và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam (Ngân hàng CSXH Quảng Nam) đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Theo đó, quy chế này quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp, trách nhiệm thực hiện của Công an tỉnh Quảng Nam và Ngân hàng CSXH Quảng Nam trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ngân hàng, nhất là liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".



Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam.



Mục đích nhằm đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước, hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng CSXH, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, thị xã, thành phố.



Lễ ký kết quy chế phối hợp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách.

Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp nhằm chủ động có biện pháp, giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến an ninh tài chính, tiền tệ.



Đồng thời lễ ký kết cũng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về các chính sách cho vay, đối tượng vay, thủ tục vay… để nhân dân tiếp cận nhanh nhất các nguồn vốn vay, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, còn phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động cho vay tại trụ sở Chi nhánh Ngân hàng CSXH, các phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện, thị xã, thành phố và điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn khi có yêu cầu.