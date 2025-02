Quảng Nam: Một UBND huyện bị phê bình vì chưa nghiêm túc thực hiện tiếp công dân

Ngày 5/2, nguồn tin cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố như Núi Thành, Tiên Phước, Thăng Bình, Điện Bàn, Tam Kỳ, Hội An về việc thực hiện kết luận tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 11 vụ việc trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xem xét báo cáo số 01 của Tổ kiểm tra việc thực hiện thông báo kết luận tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra đối với 11 vụ việc tại các huyện, thị xã, thành phố như, huyện Núi Thành, Tiên Phước, Thăng Bình, Điện Bàn, Tam Kỳ, Hội An.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng trong một lần kiểm tra một số công trình tại huyện Núi Thành. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thống nhất với báo cáo số 01 của Tổ Kiểm tra về kết quả kiểm tra đối với 11 vụ việc tiếp công dân được Chủ tịch UBND tỉnh giao và yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan xem xét nội dung nhận xét, kết luận, đề xuất, kiến nghị đối với từng vụ việc tại báo cáo này để tổ chức thực hiện; nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối các vụ việc triển khai còn chậm, chưa giải quyết dứt điểm như báo cáo đã nêu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu UBND thành phố Hội An chỉ đạo Đoàn Kiểm tra được thành lập theo quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 của UBND thành phố Hội An tập trung hoàn thành việc kiểm tra đối với các trường hợp đang thuê nhà ở tại Khu tập thể thương binh nhẹ, tổ 43, khối Hậu Xá, phường Thanh Hà, thành phố Hội An; qua đó, giải quyết, trả lời chế độ, chính sách về đất đai, nhà ở đối với từng trường hợp theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả đến UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã phê bình UBND huyện Thăng Bình về việc chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 1/2024 đối với vụ việc của bà Nguyễn Thị Hường do ông Nguyễn Hoài Sinh là đại diện. Ảnh: T.H

Ngoài ra, trong công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam còn phê bình UBND huyện Thăng Bình về việc chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại khoản 1 Thông báo số 21/TB-UBND ngày 24/01/2024 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 1/2024 đối với vụ việc của bà Nguyễn Thị Hường do ông Nguyễn Hoài Sinh là đại diện (địa chỉ tại tổ 20, thôn Phước Cẩm, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình).

Yêu cầu UBND huyện Thăng Bình thực hiện đúng kết luận tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh, tổ chức thanh tra, trả lời dứt điểm vụ việc của bà Nguyễn Thị Hường; báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/3/2025.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam còn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khẩn trương hoàn thành việc thanh tra, ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến việc sử dụng đất 2 của 5 hộ dân tại khối phố Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 7393/UBND-KTN ngày 30/9/2024 để đề xuất giải quyết kiến nghị của các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực đất đai trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tiếp công dân…