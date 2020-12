Quảng Nam: Nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho du khách tại Chương trình “Thức giấc và xông đất Hội An" 2021

Cộng đồng doanh nghiệp Hội An và các ngành liên quan vừa công bố chương trình “Thức giấc và xông đất Hội An” chào mừng năm mới Tân Sửu 2021 với thông điệp Hội An sẵn sàng chào đón du khách trở lại, là điểm đến an toàn, lý tưởng và nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Chương trình “Thức giấc và xông đất Hội An” mừng năm mới Tân Sửu 2021 thuộc dự án “Wake up Hoi An” do nhóm cộng đồng doanh nghiệp du lịch - dịch vụ ở TP Hội An cùng liên kết thực hiện nhằm khôi phục và phát triển du lịch Hội An. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo các điểm nhấn với mong muốn truyền tải thông điệp Hội An là điểm đến an toàn, lý tưởng, hấp dẫn và đã sẵn sàng chào đón du khách quay trở lại.

Đến với Chương trình “Thức giấc và xông đất Hội An" 2021, du khách sẻ hưởng được nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Dự án “Wake up Hoi An” được khởi xướng với sự tham gia tự nguyện của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Hội An trong thời điểm này với mong muốn góp phần khôi phục và phát triển du lịch Hội An trở lại sau Covid-19.



Dự án gồm những nội dung chính như sau : Làm mới không gian phố cổ Hội An với các hoạt động như tạo thêm nhiều không gian giao tiếp, điểm chụp ảnh check-in cho du khách theo các chủ đề: Đèn lồng phố cổ, Phố và Hoa, lung linh nóc phố, Ngõ hẻm tự tình, trầm bay hương toả, trên bến dưới thuyền, hoa đăng bềnh bồng...; Trang trí đèn trên mái ngói, hoa và đèn lồng trong các hẻm nhỏ; Trình diễn ánh sáng trên tường nhà, ngõ hẻm. Làm sống lại không gian phố cổ, trang trí hoa, đèn lồng dọc các tuyến đường chính.

Chương trình Phố Đêm, Đêm Phố cổ sẽ được làm mới bằng các trò chơi dân gian, thêm các show mini theo chủ đề của “Ký ức Hội An”, không gian âm nhạc và ẩm thực vườn tượng An Hội, thả hoa đăng thân thiện với môi trường. Vận động các doanh nghiệp Du lịch, cửa hàng tái khởi động để mở cửa đón khách.

Hoạt động đèn lồng phố cổ.

Tổ chức các sự kiện, lễ hội diễn ra tại các thời điểm trong tuần, tháng, năm như: đua thuyền hoa đăng, trình diễn thời trang, giấc ngủ trưa, chụp hình phố cổ, chợ ven sông, triển lãm xe; các chương trình sôi động ở các khu vực ven biển như rock show; chương trình kết nối Hội An và Đà Nẵng như chạy marathon Hội An - Đà Nẵng, Dirt Racing.



Gói kích cầu ”Xông Đất Hội An’’- Khai xuân đầu năm, nhanh tay hái lộc áp dụng cho 3 đêm đầu tiên của Tết Tân Sửu 2021 (nhằm ngày 12-13-14/2/2021) với mức giá 500.000/ đêm cho dòng khách sạn, resort 4 sao, 5 sao. Mức giá này cũng bao gồm : ăn sáng, miễn phí vé tham quan phố cổ, miễn phí vé vào cổng Công viên ký ức Hội An cùng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực xuyên suốt dịp tết với ý nghĩa tâm linh và mang đậm chất truyền thống dân tộc.

Du khách có thể lựa chọn 1 trong số 9 khách sạn 4-5 sao ở ngay trung tâm phố cổ, gồm: Silk Marina; Silk Village; Silk Eco; Little Boutique; Little Riverside; Allegro HoiAn; Le Pavillon Luxury; Le Pavillon Boutique; Le Pavillon Galery.

Bên cạnh đó, giảm 50% giá vé Show Ký ức Hội An, miễn phí tham quan công viên Ấn tượng Hội An khi mua vé. Cùng nhiều hoạt động kích cầu, khuyến mãi khác.