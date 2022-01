Quảng Nam: Những chiếc áo blouse trắng xét nghiệm Covid-19 xuyên Tết

Những ngày này, dường như ai cũng tranh thủ về nhà sửa soạn để đón Tết Nguyên đán cùng với gia đình, nhưng trong đó còn có những người thầm lặng ngày đêm mang lại cho người dân sự an toàn của việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, đó là những chiếc áo blouse trắng của phòng xét nghiệm Thiện Nhân tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Ngày 29/1, Công ty Cổ phần Y khoa Thiện Nhân (Đà Nẵng) cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và du cầu phục vụ người dân trong việc xét nghiệm Covid-19 để được về quê đón Tết cùng gia đình, phòng xét nghiệm Thiện Nhân tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi sẽ hoạt động xuyên Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Những chiếc áo blouse trắng của phòng xét nghiệm Thiện Nhân tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi xét nghiệm Covid-19 xuyên Tết (Ảnh: Trương Hồng)



Chia sẻ với chúng tôi, trong dịp Tết này, gia đình anh Bùi Phong (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) dự định ra Đà Nẵng thăm và chúc Tết ông bà. Mặc dù đã được tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 nhưng anh vẫn rất lo lắng. " Dịch bệnh càng lúc càng phức tạp nhất là dịp Tết, người ta đi lại, tiếp xúc nhiều. Để biết được mình an toàn và bảo vệ sự an toàn cho người thân, bạn bè, tôi đã đăng ký cho cả nhà đến phòng xét nghiệm Thiện Nhân tại Quảng Nam lấy mẫu kiểm tra Covid-19 vào ngày 30 Tết. Được biết đơn vị này trả kết quả nhanh trong khoảng vài tiếng và không thu phụ phí phục vụ trong dịp Tết, tôi cảm thấy rất an tâm và tự tin hơn với kế hoạch du xuân sắp tới", anh Phong chia sẻ.

Người dân đến phòng xét nghiệm Thiện Nhân tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi để xét nghiệm Covid-19 để về quê đón Tết cùng gia đình (Ảnh: Trương Hồng)

ThS.BS Ngô Đức Hải - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y khoa Thiện Nhân cho biết: Trong bối cảnh dịch Covid-19 tại một số nơi vẫn còn diễn biến khó lường với sự xuất hiện của biến chủng mới, để dịp gặp mặt đầu năm được an toàn, không phải là nguồn lây làm tăng số ca nhiễm trong cộng đồng, ngoài các biện pháp phòng dịch, vấn đề xét nghiệm trở nên quan trọng và cấp thiết. Nhiều người dân đã tự ý thức đi xét nghiệm để có một cái Tết an lành, hạnh phúc, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho bản thân cũng như cho gia đình và cả cộng đồng.

Thiện Nhân là đơn vị y tế có hệ thống phòng xét nghiệm tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi hoạt động xét nghiệm Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là đơn vị được Viện Pasteur công nhận, cấp phép khẳng định các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 với quy trình lấy mẫu nghiêm ngặt, cho kết quả chính xác, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn cho người dân trước, trong và sau khi lấy mẫu. Được biết, test nhanh tại Thiện Nhân có kết quả chỉ từ 15 phút, kết quả PCR có trong vòng 3h-5h.

Bác sĩ của phòng xét nghiệm Thiện Nhân tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đang phân tích mẫu xét nghiệm Covid-19 (Ảnh: Trương Hồng)

"Toàn bộ người dân đến lấy mẫu sẽ được phát một khẩu trang N95 và bắt buộc mang vào trước khi làm các thủ tục khác. Nhân viên y tế hầu hết đều đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19, được trang bị bảo hộ chuẩn, thay găng và xịt tay nhanh khử trùng sau mỗi lần lấy mẫu, được test PCR 2 ngày/lần. Các điểm lấy mẫu được phân luồng, được hướng dẫn tuân tủ 5K. Khu vực lấy mẫu hoàn toàn thông thoáng, được phun khử trùng toàn bộ 1 ngày 2 lần vào buổi trưa và tối. Với quy trình này, việc lấy mẫu gần như đảm bảo tuyệt đối cho người được lấy mẫu và nhân viên y tế", ThS.BS Ngô Đức Hải nói.

Được biết, bên cạnh tổ chức xét nghiệm trong dịp Tết nguyên đán cho người dân du xuân an toàn, Thiện Nhân sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại chổ cho các khu công nghiệp, các công ty, doanh nghiệp để đảm bảo có kết quả âm tính trước khi trở lại làm việc dịp đầu năm.