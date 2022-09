Quảng Nam: Sau bão số 4, ngành điện chạy nước rút để khắc phục lưới điện

Ảnh hưởng của bão số 4 với cường độ gió rất mạnh, mưa to trong đêm 27/9 và rạng sáng ngày 28/9/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã làm ảnh hưởng nặng nề đến đến hệ thống lưới điện do Công ty Điện lực Quảng Nam quản lý vận hành.

Ngay sau bão tan, từ sáng sớm ngày 28/9, lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Quảng Nam đã tỏa đi các hiện trường kịp thời thực hiện việc kiểm tra, tập trung khắc phục nhanh nhất các sự cố, đặc biệt ưu tiên khôi phục cấp điện các phụ tải quan trọng khu vực trung tâm hành chính, bệnh viện, báo, đài, công an, quân đội, nhà máy nước, các công trình điện phục vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam đi kiểm tra, điều hành công tác khắc phục hậu quả do bão. Ảnh: Văn Tuấn.

Theo báo cáo nhanh, đến 5h00 ngày 28/9/2022, tổng số khách hàng bị mất điện do bão số 4 là 449.764 khách hàng (chiếm 97%), tổng công suất ước mất cao nhất lên đến 330MW, chiếm 94.3%; ước sản lượng mất khoảng 1.000.000kWh chiếm 16.7% sản lượng bình quân ngày. Lưới điện thiệt hại nặng trọng tâm ở các khu vực dọc biển.

Khắc phục sự cố do bão số 4 tại trạm biến áp 110 KV Tam Kỳ (Quảng Nam). Ảnh V.H

Các khu vực không mất điện gồm: Khu vực trung tâm UBND tỉnh Quảng Nam, Khu công nghiệp Tam Thăng, một phần KCN Điện Nam – Điện Ngọc, các huyện Phước Sơn, Đại Lộc. Hiện tại toàn tỉnh có trên 12.900 khách hàng đang có điện.



Công ty đã khôi phục cấp điện trung tâm hành chính các huyện Núi Thành, Nam Giang, Phú Ninh, phấn đấu trong ngày 28/9 khôi phục cấp điện trung tâm các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Tiên Phước, Phú Ninh, Nam Trà My, Bắc Trà My, Thăng Bình, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn và Điện Bàn.

Nhiều nơi lưới điện bị ngã, chủ yếu do cây cối bị bão quật đổ vào đường dây. Ảnh: Phát Chung.

Đến 14h ngày 28/9 đã khôi phục cấp điện 14/221 xã-phường-thị trấn với 35.000 khách hàng/442.500 khách hàng bị mất điện do bão. Tại 2 huyện Đông Giang và Tây Giang có quá nhiều điểm sạt lở, các cán bộ công nhân điện lực đang tìm cách tiếp cận hiện trường để kiểm tra sự cố và có phương án khôi phục.



PC Quảng Nam cử lực lượng nhanh chóng kiểm tra, sửa chữa lưới điện bị hư hỏng. Ảnh: Việt Hiếu.

Ngay sau bão, mặc dù mưa rất lớn và trên diện rộng nhưng Công ty Điện lực Quảng Nam đã nhanh chóng cử lực lượng triển khai nhanh khôi phục phụ tải. Lãnh đạo PC Quảng Nam đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để nắm bắt tình hình, chỉ đạo, động viên lực lượng khôi phục cấp điện cho khách hàng.

Theo cam kết với Công ty Điện lực Quảng Nam, các đơn vị thi công lưới điện và các chủ phương tiện vận chuyển tăng cường 270 công nhân và 65 xe nâng-cẩu-tải, xe múc, 120 cưa máy và chính quyền cấp xã hỗ trợ nhân lực khắc phục thiệt hại lưới điện sau bão.