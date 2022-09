8 tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Nam đã thiệt hại do thiên tai gây nên khoảng 1.016 tỷ đồng. Hiện Quảng Nam đã đề xuất trung ương hỗ trợ 21,39 tỷ đồng để khôi phục sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ 273,607 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng do thiên tai gây nên.

Ngày 7/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại 8 tháng đầu năm 2022 và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó 8 tháng đầu năm 2022, Quảng Nam đã thiệt hại khoảng 1.016 tỷ đồng do thiên tai gây nên.

Mưa lũ trái mùa vào tháng 3, tháng 4 năm 2022 tại Quảng Nam làm thiệt hại nặng cho nông dân. Ảnh: T.H

Qua rà soát tình hình thiên tai, công tác thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 8 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đợt từ ngày 30/3 đến ngày 4/4, do ảnh hưởng của phần phía Bắc của rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ dịch dần lên phía Bắc, kết hợp với phần Tây Nam áp cao lạnh lục địa và hoạt động của áp cao cận nhiệt đới trên cao đã gây ra một đợt mưa to diện rộng trái mùa tại các địa phương Quảng Nam. Tổng lượng mưa phổ biến từ 210 - 370mm, có nơi cao hơn 400mm.

Bè nuôi cá của người dân bị lũ, lụt làm hư hỏng thiệt hại nặng. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, còn xuất hiện nhiều đợt dông, lốc, sét, mưa lớn cục bộ làm thiệt hại về nhà ở, chăn nuôi, hạ tầng... của nhà nước và nhân dân. Ngoài ra, còn có 6 trận động đất có độ lớn dưới 3 độ richte xảy ra tại khu vực các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My.

Mưa, bão, dông lốc 8 tháng đầu năm 2022 đã gây thiệt hại nặng, trong đó đợt mưa lớn trái mùa từ ngày 30/3 đến ngày 04/4, dông, lốc, sét, mưa lớn cục bộ đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng... của nhà nước và nhân dân. Tổng ước tính thiệt hại khoảng 1.016 tỷ đồng.

Quảng Nam thiệt hại khoảng 1.016 tỷ đồng do thiên tai gây nên (Trong ảnh: Một ngôi nhà dân ở Quảng Nam bị bão gây tốc mái năm 2020)

"Để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Nam khắc phục thiệt hại do đợt mưa lớn từ ngày 31/3 đến ngày 5/4, UBND tỉnh kính đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Bộ NNPTNT, KHĐT, Tài chính quan tâm tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh 21,39 tỷ đồng để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra và hỗ trợ 273,607 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng…", UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất.