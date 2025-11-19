Quảng Ngãi “chốt” ngày khởi công dự án sản xuất ray đường sắt cao tốc 10.000 tỷ đồng

Sáng 19/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, KKT Dung Quất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại buổi kiểm tra. Ảnh: T.Nhị

Thông tin đến lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện chủ đầu tư cho biết dự án được chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư vào tháng 7/2025, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 15/9/2025, có quy mô hơn 14,7ha tại KCN phía Đông Dung Quất.

Hơn 3 năm dự án gần 700 tỷ chỉ mới thi công hơn một nửa, Quảng Ngãi nỗ lực gỡ nút thắt

Dự án có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, do Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ triển khai xây dựng trong quý III/2026, hoàn thành đưa vào vận hành trong quý III/2028.

Tuy nhiên, sau đó dự án được chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh cụ thể khởi công xây dựng vào đầu tháng 12/2025; hoàn thành đưa vào vận hành sản xuất vào quý I/2027.

Đến nay nhà đầu tư đã hoàn thành quy hoạch 1/500, đăng ký môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, thủ tục cho thuê đất đối với 11,2/14,79 ha….

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh nguồn UBND tỉnh

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hỗ trợ giải quyết các phần việc còn lại, đặc biệt là bồi thường GPMB, sớm bàn giao đủ 100% diện tích đất sạch cho dự án….

Ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương và nỗ lực của nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã có chỉ đạo cụ thể.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh nguồn UBND tỉnh

Theo đó giao trách nhiệm cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương rà soát các vướng mắc của dự án, đề xuất hướng xử lý sớm nhất cho người dân và doanh nghiệp; báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Các cấp, sở, ngành chủ động phối hợp và hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thành phần việc còn lại, để khởi công dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, KKT Dung Quất vào tháng 12/2025. Ảnh minh hoạ CX

Sở TNMT chủ động hướng dẫn nhà đầu tư làm hồ sơ, thủ tục liên quan đến bồi thường GPMB; tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng sản của nhà đầu tư, hoàn thành phương án trình UBND tỉnh trong tháng 11/2025.

Công ty Hòa Phát khẩn trương xây dựng kịch bản tổ chức Lễ khởi công, báo cáo UBND tỉnh (thông qua BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi) trước ngày 25/11/2025 để xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển.Ảnh: ĐX

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh phương án tổ chức Lễ khởi công bảo đảm an toàn, đúng quy định.