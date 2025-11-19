Vụ đàn bò trên cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ: Động thái "nóng" của chủ đầu tư

Ngày 19/11, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã rào chắn các điểm hở trên cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, đoạn qua xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị để ngăn gia súc.

Tiếp nhận thông tin của người dân, sáng 19/11, PV Etime đã cùng Công an xã Hiếu Giang đi kiểm tra thực tế. Ghi nhận của PV, một đoạn hộ lan cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ở gần Km740 chưa được lắp đặt. Đây được cho là khu vực đàn bò đi lên cao tốc vào chiều 16/11. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo đó, các đoạn hàng rào an toàn giao thông trên cao tốc đã được lắp lại, có sử dụng thêm khóa để tránh tình trạng tiếp tục bị tháo dỡ.

Một đoạn hộ lan khu vực Km740 cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ cũng được lắp đặt ngay sau khi PV Etime phản ánh.

Trước đó, khoảng 13h ngày 16/11 xuất hiện đàn bò trên cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, đoạn xã Hiếu Giang. Đàn bò trên cao tốc thậm chí tràn ra làn đường khi nhiều xe đang lưu thông, gây nguy hiểm.

Đàn bò trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ngày 16/11. Ảnh: N.V

Ngày 17/11, Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh đã gửi văn bản khẩn đến UBND và Công an các xã Lệ Ninh, Trường Phú, Kim Ngân, Bến Quan, Cồn Tiên, Hiếu Giang đề nghị tuyên truyền người dân không tự ý tháo dỡ hàng rào an toàn giao thông thuộc cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.

Theo văn bản này, cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đưa vào khai thác từ ngày 19/8/2025, được lắp đặt hàng rào dọc tuyến để ngăn gia súc. Tuy nhiên, tại một số địa phương, người dân tự ý tháo hàng rào, khiến trâu bò chăn thả tự do đi lên cao tốc qua những vị trí bị mở.

Nhận được phản ánh của PV Etime, trưa 19/11, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã cử người lắp đặt hộ lan. Ảnh: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cung cấp.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị người dân chấp hành, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xác minh và xử lý hành vi tháo dỡ hàng rào nhằm răn đe.

Sau khi tiếp nhận văn bản này, UBND xã Hiếu Giang đã chỉ đạo công an xã kiểm tra. Quá trình kiểm tra, Công an xã Hiếu Giang ghi nhận ý kiến người dân địa phương cho rằng, không có việc người dân tự ý tháo hàng rào an toàn giao thông cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.

Đoạn hàng rào bị tháo dỡ được gắn lại kèm theo ổ khóa. Ảnh: Ngọc Vũ.

Một số người dân cho rằng, hàng rào an toàn giao thông cao tốc do đơn vị thi công tháo dỡ, bên cạnh đó có một đoạn hộ lan ở khu vực Km740 chưa được lắp đặt, khiến trâu, bò có thể đi lên cao tốc.

Ghi nhận của PV, một đoạn hàng rào an toàn giao thông cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ở khu vực Km740 (xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) chưa lắp đặt xong. Ảnh: Ngọc Vũ.

Người dân địa phương đề nghị Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh xác minh thông tin, tránh “hàm oan” cho người dân.

PV Etime cùng Công an xã Hiếu Giang đi thực tế ghi nhận có một số đoạn hàng rào an toàn giao thông cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ bị tháo dỡ, không có người trông coi. Đại diện Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh cho biết, một số đoạn có ta luy âm, đơn vị thi công tháo ra để vận chuyển vật liệu thi công. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trao đổi với PV Etime, đại diện Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh cho biết, sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các mục còn lại và tiếp tục tuần tra, kiểm soát để kịp thời khắc phục những thiếu sót, đảm bảo an toàn giao thông cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.