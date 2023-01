Quảng Ngãi: Đề nghị tàu Cảnh sát biển chở người dân Lý Sơn về quê đón tết nếu biển động

Trường hợp đến ngày 21/1 ( ngày 30/12 âm lịch), thời tiết trên biển quá xấu, tàu khách không thể hoạt động, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II, hỗ trợ bố trí tàu đưa người dân Lý Sơn còn ở đất liền tại đầu cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, về đảo để quê đón tết cùng gia đình.

Sáng 11/1, trao đổi với PV Etime, đại diện chính quyền Quảng Ngãi xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, đã ký văn bản khẩn, gửi Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II, cùng các cấp ngành liên quan.

Tàu Cảnh sát biển vùng II, hỗ trợ đưa người dân Lý Sơn từ đất liền ra đảo trong dịp tết cổ truyền 2016. Ảnh: Xuân Thọ.

Theo đó người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đề nghị, trường hợp thời tiết đến ngày 21/01/2023 (ngày 30/12 âm lịch) xấu, tàu thuyền tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn không hoạt động được, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II hỗ trợ bố trí tàu, đưa người dân Lý Sơn còn lưu lại tại đầu cảng đất liền là Sa Kỳ, về quê vui xuân và đón tết cùng gia đình.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, nắm bắt số lượng khách còn lưu lại tại Cảng Sa Kỳ, chưa về được huyện Lý Sơn (do thời tiết bất lợi), chủ động làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II, để có phương án bố trí phương tiện phù hợp, nhằm vận chuyển người dân Lý Sơn ra đảo được an toàn.

Tuyệt đối không để bất cứ người dân Lý Sơn nào có nhu cầu về quê, còn ở lại đất liền, không được đón tết cùng gia đình.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực cảng; chủ động phối hợp với UBND huyện Lý Sơn chuẩn bị các điều kiện cần thiết, kịp thời để hỗ trợ vận chuyển hành khách từ tàu Cảnh sát biển được an toàn.

Người dân Lý Sơn bị kẹt tại đất liền xuống tàu Cảnh sát biển để về quê đón tết tại thời điểm năm 2016. Ảnh: Xuân Thọ.

Công an tỉnh bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong khu vực nhà ga, bến cảng và suốt quá trình vận chuyển khách từ cảng Sa Kỳ, đến vị trí tàu Cảnh sát biển cập bến; đảm bảo hành khách lên xuống phương tiện được an toàn.

Được biết trước đó vào dịp tết cổ truyền 2016, cũng do thời tết quá xấu, tàu khách không thể hoạt động, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II đã bố trí phương tiện, đưa gần 600 người dân Lý Sơn, đang bị kẹt tại đất liền ra đảo để đón xuân cùng gia đình.