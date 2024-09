Giá trị hợp đồng thực hiện dự án Trường THPT Nguyễn Công Phương, gồm hạng mục nhà hiệu bộ, bộ môn và phụ trợ tính đến nay, đã đạt 47,7%. BQL dự án các công trình dân dụng Quảng Ngãi khẳng định, sẽ đưa công trình về đích đúng hạn vào năm 2025.

Sáng 2/9, trao đổi với PV Etime, Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp (gọi tắt BQL dự án các công trình dân dụng) tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Trung cho biết, đến thời điểm này, giá trị thực hiện các hạng mục của dự án Trường THPT Nguyễn Công Phương đã đạt 47,7% tổng giá trị hợp đồng.

Một hạng mục của dự án trường THPT Nguyễn Công Phương, huyện Nghĩa Hành. Ảnh: Trung Hoàng.

"Mặc dù đang gặp một số vướng mắc thế nhưng, với khối lượng và thời gian còn lại còn khá dài, sẽ nỗ lực để tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm đưa công trình về đích đúng theo kế hoạch", Giám đốc BQL dự án các công trình dân dụng tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Trung bày tỏ.

Dự án trường THPT Nguyễn Công Phương, huyện Nghĩa Hành, gồm các hạng mục Nhà hiệu bộ, nhà bộ môn và các hạng mục phụ trợ, huyện Nghĩa Hành, có tổng diện tích sàn khoảng 1.499 m2, với mức đầu tư 17 tỷ đồng.

Dự án do BQL dự án các công trình dân dụng tỉnh Quảng Ngãi, làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2025.

Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ tạo thuận lợi và đảm bảo hơn cho giảng dạy, học tập và nâng cao chất lượng giáo dục của Trường THPT Nguyễn Công Phương; từng bước phấn đấu xây dựng Trường đạt các tiêu chí của Trường đạt chuẩn Quốc gia.

Giám đốc BQL dự án các công trình dân dụng tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Trung. Ảnh: Công Hoàng

Được biết thời gian qua, do những nguyên nhân và vướng mắc khác nhau, dẫn đến hàng loạt dự án và công trình đang triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bị chậm tiến độ và không ít thời điểm, hiện trường "vắng như chùa Bà Đanh".

Dự án Trường THPT Nguyễn Công Phương, gồm hạng mục nhà hiệu bộ, bộ môn và phụ trợ tính đến nay, đã đạt 47,7% giá trị hợp đồng. Ảnh: Trung Hoàng

Tuy nhiên, vượt qua khó khăn và vướng mắc, các dự án do do BQL dự án các công trình dân dụng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, vẫn đảm bảo và vượt tiến độ, so kế hoạch đề ra.

Hình ảnh tương lai của dự án sau khi hoàn thành. Ảnh: Trung Hoàng.

Đơn cử là dự án Trung tâm Hội Nghị - Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, do BQL dự án các công trình dân dụng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ về đích trước thời hạn vào năm 2025.

Dự án Trung tâm Hội Nghị - Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, do BQL dự án các công trình dân dụng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư là dự án xây dựng dân dụng duy nhất, được chọn làm công trình về đích để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI, sẽ diễn ra vào năm 2025. Ảnh: P.Hà



BQL dự án các công trình dân dụng Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng

