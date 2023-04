Quảng ngãi cấp phép thăm dò mỏ cát "khủng" trên sông Trà Khúc

Số mỏ được cấp phép thăm dò có tổng khối lượng cát dự báo gần 3,54 triệu m3, gồm mỏ Tịnh An – Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi và mỏ Trường Xuân và Thọ Lộc, huyện Sơn Tịnh.

Sáng 14/4, theo thông tin PV Etime thu thập, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp phép thăm dò khoáng sản đối với 2 mỏ cát nằm trên sông Trà Khúc, thuộc địa bàn huyện Sơn Tịnh và TP.Quảng Ngãi.

Khu vực nằm trong mỏ cát Tịnh An – Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Đây là 2/7 mỏ cát đã được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức đấu giá thành công vào đầu năm 2023, có tổng khối lượng cát dự báo gần 3,54 triệu m3.

Trong đó đình đám và "khủng" nhất là mỏ Tịnh An – Nghĩa Dũng, nằm trên địa bàn 2 xã Tịnh An và Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi, do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển (gọi tắt Công ty) Bình Minh Miền Trung trúng đấu giá.

Đến thời điểm này, đây là mỏ cát lớn nhất từ trước đến nay được tỉnh cho phép thăm dò, khai thác, với diện tích hơn 53,4 ha, trữ lượng khai thác dự báo khoảng 3,4 triệu m3, số lượng khai thác khoảng 350.000m3/năm, thời gian khai thác 10 năm, với giá mà Công ty Bình Minh Miền Trung đấu trúng lên đến 380 tỷ đồng.

Thời hạn thăm dò 3 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực; chi phí thăm dò ước trên 930 triệu đồng, do Công ty Bình Minh Miền Trung tự bỏ ra.

Mỏ còn lại là Trường Xuân và Thọ Lộc, thuộc địa bàn xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, do Công ty TNHH xây dựng (gọi tắt Công ty) Đồng Khánh trúng thầu, tuy có khối lượng khiêm tốn hơn so với mỏ trên (Tịnh An – Nghĩa Dũng), khoảng 136.000m3, nhưng cũng thuộc loại lớn trong số 7 mỏ đã được đấu giá thành.

Công ty Đồng Khánh, 1 trong 2 doanh nghiệp vừa được tỉnh cấp phép thăm dò mỏ cát xây dựng trên sông Trà Khúc. Ảnh: Công Hoàng.

Diện tích khu vực được phép thăm dò 6,8ha; thời hạn thăm dò 30 ngày, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực; chi phí thăm dò gần 229 triệu đồng, do Công ty Đồng Khánh tự bỏ ra.

Được biết từ khoảng đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức đấu giá thành công 12 mỏ cát, với tổng trữ lượng tài nguyên dự báo lên hơn 4 triệu m3.

Trong số 12 mỏ cát nêu trên, năm 2022 có 5 mỏ được đấu giá thành (trong đó mỏ Xuân Đình, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành vừa được doanh nghiệp trúng thầu xin trả lại cho tỉnh), có tổng diện tích gần 7,8ha, với tổng tài nguyên dự báo khoảng 97.000m3.

Thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, có 7 mỏ được đấu giá thành, có tổng diện tích trên 93ha và tổng khối lượng tài nguyên dự báo gần 4,2 triệu m3.

Cát xây dựng ở Quảng Ngãi đang trong tình trạng cầu vượt cung cấp nhiều lần. Ảnh: Công Hoàng.

Đến thời điểm này đối với 5 mỏ cát đã tổ chức thành công đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong năm 2022, đã UBND tỉnh cấp phép thăm dò 5/5 mỏ

Trong đó có 1 mỏ (thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành), đã được phê duyệt trữ lượng, hiện tại đang trình và chờ Sở Xây dựng tỉnh thẩm định Thiết kế cơ sở theo quy định; 3/5 mỏ còn lại, Sở TNMT đã thẩm định báo cáo thăm dò và các đơn vị đang tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện, để trình UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng theo quy định.

Hạ lưu sông Trà Khúc, nơi cung cấp cát xây dựng chính cho địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Đối với 7 mỏ cát đấu giá thành trong tháng 1/2023, hiện có 2 mỏ đã được cấp phép thăm dò (Tịnh An – Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi; mỏ Trường Xuân và Thọ Lộc, huyện Sơn Tịnh); 2 mỏ đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản.