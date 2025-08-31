Tiêu điểm

Quảng Ngãi phân bổ kinh phí và chốt ngày hoàn thành cấp phát quà tặng lễ 2/9

Công Xuân
31/08/2025 14:54 GMT +7
Cùng với phân bổ kinh phí, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cũng đã ấn định thời gian mà các xã, phường và đặc khu của tỉnh, phải hoàn thành cấp phát quà tặng 2/9 cho người dân.

Chiều 31/8, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc, đã ký quyết định bổ sung kinh phí tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt. Ảnh: ĐX

Tổng kinh phí mà tỉnh Quảng Ngãi đã phân bổ cho các xã, phường, đặc khu để thực hiện chủ trương trên hơn 213,8 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu gần 212,1 tỷ đồng, còn lại là nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025.

Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính đầy đủ, chính xác của nội dung đề xuất UBND tỉnh bổ sung kinh phí và cấp phát kinh phí cho các xã, phường, đặc khu để thực hiện theo đúng quy định.

Người dân có thể nhận 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh bằng tiền mặt

Liên quan đến cấp phát quà tặng cho người dân, vào chiều cùng ngày, theo thông tin PV Dân Việt, thừa lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt đã ký thông báo gửi các xã, phường và đặc khu trên địa bàn.

Theo đó Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện chi quà cho nhân dân nhân.

Việc cấp phát quà cho người dân phải hoàn thành trong ngày 1/9/2025 và đảm bảo đúng tiến độ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh cho biết vào 8 giờ sáng mai, ngày 1/9, địa phương sẽ tổ chức cấp phát quà cho người dân.Ảnh: ĐX

Trong quá trình thực hiện, trường hợp gặp khó khăn vướng mắc phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để được hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi nhanh với PV Etime, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh cho biết, cùng với các địa phương khác, vào 8 giờ sáng mai, ngày 1/9, địa phương sẽ tổ chức cấp phát quà cho người dân.

