Quảng Ngãi: Sở TNMT đưa ra giải pháp, lộ trình hạ nhiệt cho cát

Để giảm thiểu nguy cơ và tác động xấu đến các dự án, công trình đang và sắp triển khai do thiếu hụt nguồn cát xây dựng, Sở TNMT đã đưa ra giải pháp và lộ trình cụ thể để hạ nhiệt về giá, nguồn cung của loại khoáng sản này trên địa bàn Quảng Ngãi.

Sáng 6/4, liên quan đến giá cát xây dựng ngày một tăng, do nguồn cung đang bị thiếu hụt nghiêm trọng, Sở TNMT đã đưa ra giải pháp cụ thể, để giải quyết vướng mắc và ổn định cho loại khoáng sản này trên địa bàn tỉnh.

Sở TNMT đã đưa ra giải pháp để hạ nhiệt cho cát trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công Xuân.

Đại diện Sở TNMT cho biết, cùng với đôn đốc các doanh nghiệp trúng đấu giá các mỏ cát, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục; đẩy nhanh thời gian thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và cấp phép khai thác… Sở TNMT cũng đã đưa ra lộ trình dự kiến cụ thể.

Theo đó đến hết tháng 4/2023, trình UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy phép khai thác mỏ cát thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành cho Công ty TNHH Vương Thắng (doanh nghiệp trúng đấu giá); trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trữ lượng đối với 3 mỏ cát CS6, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà; mỏ cát thôn Bắc Lân và mỏ cát thôn Tân Long Trung, xã Ba Động, huyện Ba Tơ.

Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng đối với 4 mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, xã Tịnh An và xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi; mỏ cát Thôn 1, xã Nghĩa Lâm và mỏ thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa; mỏ cát thôn Trường Xuân và Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh.

Đôn đốc 3 doanh nghiệp trúng đấu giá đối với 3 mỏ (Điểm bồi tụ cát thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng; mỏ cát thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; mỏ cát thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa), khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để Sở TNMT tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng và cấp phép nhằm sớm đưa mỏ vào hoạt động khai thác theo quy định.

Trong thời gian đến, Quảng Ngãi sẽ đẩy nhanh việc hoàn tất thủ tục, để cấp phép khai thác đối với những mỏ đã đấu giá thành công. Ảnh: Công Xuân.

Đến hết tháng 5/2023, trình UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy phép khai thác đối với 4 mỏ Tịnh An - Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi; mỏ cát Thôn 1, xã Nghĩa Lâm và mỏ cát thôn An Tráng, huyện Tư Nghĩa; mỏ cát thôn Trường Xuân và Thọ Lộc, huyện Sơn Tịnh.

Tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng cho Điểm bồi tụ cát thôn Bình Trung, huyện Trà Bồng; mỏ cát thôn Ngân Giang, huyện Sơn Tịnh; mỏ cát thôn Nam Phước, huyện Tư Nghĩa.

Đến hết tháng 6/2023, trình UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy phép khai thác cho 3 mỏ này (Điểm bồi tụ cát thôn Bình Trung, huyện Trà Bồng; mỏ cát thôn Ngân Giang, huyện Sơn Tịnh; mỏ cát thôn Nam Phước, huyện Tư Nghĩa).

Hoạt động vận chuyển cát. Ảnh: Công Xuân.

Ngoài ra để đẩy nhanh thời gian thẩm định, phê duyệt trữ lượng và cấp phép khai thác các mỏ nêu trên, Sở TNMT cho biết, đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng (cơ quan thẩm định Thiết kế cơ sở khai thác mỏ), khẩn trương phối hợp trong thẩm định Thiết kế cơ sở khai thác mỏ, để đảm bảo cơ sở cho các đơn vị trúng đấu giá hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh cấp phép khai thác theo quy định.