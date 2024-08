Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát hoạt động xe chở vật liệu các dự án trong dịp Lễ 2/9, khai giảng

Một nội dung đáng chú ý được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo, nhằm đảm bảo TTATGT dịp Lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 2024 – 2025, đó là tăng cường kiểm soát hoạt động của xe chở vật liệu, phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Chiều 26/8, theo thông tin PV Dân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang, đã có chỉ đạo và giao trách nhiệm cho cấp ngành, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp, nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn trong dịp Lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 2024 – 2025 trên địa bàn.

Hoạt động của xe vận tải vật liệu trên Tỉnh lộ 624B, đoạn đi qua huyện NGhĩa Hành.Ảnh: C.X (chụp ngày 11/8/2024).

Trong đó đáng chú ý là giao trách nhiệm cho Sở GTVT, tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, xử lý nghiêm trách nhiệm các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải khi để xuất bến xe quá niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm, chở quá số người quy định.

Tăng cường kiểm tra xe hợp đồng đưa đón học sinh; xe du lịch hoạt động trá hình, sử dụng trụ sở công ty, văn phòng đại diện, hoặc sử dụng các xe trung chuyển để đón khách sai quy định.

Thanh tra Sở GTVT phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương, tăng cường kiểm soát phương tiện vận chuyển vật liệu, phục vụ cho các dự án trọng điểm của tỉnh….

Kiểm tra, lắp đặt bổ sung biển báo, thiết bị cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên các tuyến đường quản lý, đặc biệt tại các đoạn đường có độ dốc cao, bản kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế ... để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, học sinh.

Chỉ đạo BQL Cảng và đơn vị trực thuộc liên quan, phối hợp với các cơ quan chức năng tại cảng Sa Kỳ, Bến Đình và đơn vị vận tải đường thủy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, đảo Lớn - đảo Bé, có giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo an toàn cho hành khách đi lại trong dịp Lễ 2/9. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT, công an các địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang.Ảnh: C.X

Trong đó cần lưu ý là những hành vi vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định; vi phạm tải trọng, đi không đúng phần và làn đường, đi ngược chiều; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.

Giờ tan học tại một cổng trường ở TP.Quảng Ngãi.Ảnh: C.H (chụp năm 2023).

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ...

Lực lượng CSGT và TTGT tỉnh Quảng Ngãi đang trao đổi tại một chốt kiểm soát trên Tỉnh lộ 624B.Ảnh: C.X (chụp ngày 12/8/2024)

Người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi giao nhiệm vụ cho Sở GDĐT, cần tập trung triển khai "Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường"; chỉ đạo các cơ sở giáo dục và trường học, đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; tiếp tục triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".

Hành khách tại cảng Sa Kỳ đang chuẩn bị xuống tàu để ra đảo Lý Sơn.Ảnh: C.X

Yêu cầu các cơ sở giáo dục, nhà trường có sử dụng dịch vụ đưa và đón học sinh bằng xe ô tô, lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, chất lượng để bảo đảm an toàn cho học sinh và thực hiện nghiêm túc quy trình, kiểm tra số lượng của học sinh khi lên xe và rời xe.