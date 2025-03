Quảng Ngãi thống nhất phương án và “chốt” thời hạn hoàn thành kè chống sạt lở bờ biển An Phú

Sáng 14/3, đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime, đã thống nhất phương án đầu tư và yêu cầu cụ thể thời gian thực hiện hoàn thành kè chống sạt lở bờ biển xã An Phú, TP.Quảng Ngãi.

Một vị trí hư hỏng do sóng lớn và triều cường tại khu vực biển An Phú.Ảnh: KM

Theo đó, công trình kè chống sạt lở khu vực bờ biển An Phú có chiều dài khoảng 250m, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30 tỷ đồng.

BQL dự án các công trình giao thông Quảng Ngãi là đơn vị được cấp thẩm quyền tỉnh giao làm chủ đầu tư, với thời gian yêu cầu phải hoàn thành là trước 30/7/2025.

Được biết thời gian qua, đặc biệt là vào khoảng đầu năm 2025 đến nay, do ảnh hưởng của triều cường, sóng lớn đã làm cho tình trạng hư hỏng, sạt lở tại khu vực khóa cuối kè Phổ Trường, thôn Phổ An, xã An Phú càng nghiêm trọng.

BQL dự án các công trình giao thông tỉnh là đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư kè chống sạt lở bờ biển xã An Phú, TP.Quảng Ngãi.Ảnh: HD

Tình trạng hư hỏng, sạt lở tại khu vực khóa cuối kè Phổ Trường kéo dài khoảng 250m, trong đó có 40m sạt lở rất nặng, ảnh hưởng đến 18 hộ dân và hạ tầng khu vực dọc bờ biển An Phú.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại lần kiểm tra trước đó, nếu không có biện pháp lâu dài thì tình trạng sạt lở, hư hỏng và bị xâm thực tại khu vực bờ biển nêu trên ở xã An Phú trong thời gian đến, sẽ ngày một nặng hơn.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư đến cuối tháng 7/2025 phải hoàn thành công trình.Ảnh minh hoạ CX

Trước tình trạng này, cùng với khẩn cấp cho triển khai các biện pháp ngăn chặn tạm thời, vào gần cuối tháng 2/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đưa khu vực sạt lở tại bờ biển An Phú vào danh sách công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.