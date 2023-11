Quảng Ngãi thu ngân sách tháng 10 đạt gần 5.000 tỷ

Vượt qua nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách của Quảng Ngãi trong tháng 10/2023 khá ấn tượng, với tổng thu đạt gần 5.000 tỷ đồng.

Thu ngân sách đạt gần 5.000 tỷ đồng trong tháng 10

Sáng 3/11, theo thông tin PV Etime thu thập, cùng với những kết quả khác, vượt qua nhiều khó khăn, tình hình kinh tế, xã hội đặc biệt là thu ngân sách tháng 10/2023 và 10 tháng/2023 của Quảng Ngãi, có sự tăng trưởng và vượt bậc đáng kể.

Một góc trung tâm TP.Quảng Ngãi.Ảnh: Công Hoàng.

Theo đó chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 10 và 10 tháng năm 2023, tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể tháng 10/2023 tăng 0,53% so với tháng 9/2023 và tăng 26,46% so với tháng 10/2022, tính chung 10 tháng ước tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý là tình hình thu ngân sách nhà nước của Quảng Ngãi trong tháng 10/2023, đạt gần 5.000 tỷ đồng, lũy kế thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2023, đạt 23.245 tỷ đồng, bằng 101,1% so với cùng kỳ, bằng 97,3% dự toán năm do HĐND tỉnh giao và bằng 99,2% dự toán trung ương giao.

Bên cạnh đó, theo đại diện chính quyền Quảng Ngãi, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, sản lượng thủy sản, các hoạt động tiêu dùng, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ; giá cả các mặt hàng ổn định.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại một doanh nghiệp ở KKT Dung Quất.

Một số hoạt động nổi bật khác của Quảng Ngãi, đó là phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức thành công Hội nghị "Giới thiệu Quảng Ngãi" tại Hà Nội, nhằm quảng bá giới thiệu hình ảnh, văn hóa, phát triển quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư và giới thiệu các sản phẩm chủ lực của Quảng Ngãi; tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt theo kế hoạch

Đại diện chính quyền Quảng Ngãi nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội trong tháng 10 và 10 tháng của năm 2023, còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn.

Một công trình đầu tư công ở TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Nguồn thu tiền sử dụng đất đạt thấp; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chưa đạt theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và hiệu quả mang lại (3 Chương trình mục tiêu quốc gia) chưa đáp ứng yêu cầu.

Nguyên nhân chính theo đại diện chính quyền Quảng Ngãi, là do thiếu nguồn lực và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, chưa được làm rõ.

Đa số các địa phương thực hiện công tác bồi thường, GPMB còn chậm, kéo dài qua nhiều năm nhưng chưa thật sự quyết liệt, chưa có giải pháp hiệu quả để giải quyết dứt điểm.

Hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp ở Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều; tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước còn gặp nhiều khó khăn; công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương thiếu chặt chẽ, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chậm trễ trong việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; chất lượng tham mưu chưa đạt yêu cầu đặt ra, chưa khắc phục triệt để.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh kiểm tra hiện trường 1 dự án đầu tư công. Ảnh: Công Hoàng.

Theo đó cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, các cơ quan và đơn vị, cấp ngành cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đã đề ra của năm 2023; đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023.